„Medicii de familie nu semnează contractele aflate în forma actuală!”

După nenumăratele întâlniri cu reprezentanţi ai Guvernului, în care au explicat cu claritate care sunt problemele din sistem, acum medicii au ajuns la capătul răbdării. „În ciuda faptului că am solicitat de la CNAS și MS formele actualizate ale celor două acte normative care stau la baza contractării noastre: Contractul-Cadru (Hotărârea de guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017) și Normele sale de aplicare, suntem ignorați în continuare! Nici până în acest moment nu au fost făcute publice documentele pe baza cărora ar trebui să semnăm următoarele contracte bianuale cu casele de asigurări, deși mai sunt doar două săptămâni până la momentul semnării!”, se arată într-un comunicat de presă trimis de SNMF şi FNPMF, medicii de familie. Potrivit aceleiaşi surse, aceştia refuză să semneze contractul care „ne-a deprofesionalizat, ne-a transformat în birocraţi şi ne-a îndepărtat de menirea reală a profesiei noastre. Pacienţii noştri ştiu deja că activitatea de medic de familie nu le mai poate oferi calitatea de care au nevoie din cauza obstacolelor pe care administratorul banilor plătiţi pentru sănătate (casa de asigurări) le aşează în calea actului medical. Pacienții noștri au dreptul la sănătate și îngrijiri medicale de calitate, drept pe care așa-zisul garant al sănătății pacienților, CNAS, îl refuză de ani de zile”.

Medicii au solicitat în repetate rânduri eficientizarea contractului, care să le permită exercitarea liberă a profesiei de medic. „De fiecare dată am fost alături de pacienți și de fiecare dată am fost sancționati pentru că le-am respectat drepturile pe care sistemul le încalcă zi de zi. Considerăm că am tolerat în ultimii ani mult prea multe abuzuri ale decidenţilor faţă de specialitatea noastră, iar discriminarea la care suntem supuşi prin regândirea finanţării în sistemul de sănătate şi aplicarea noilor prevederi ale codului fiscal este picătura care a umplut paharul”, se mai arată în comunicat.

De aceea, organizaţiile reprezentative ale medicilor de familie au decis declanşarea acţiunilor de protest. Începând de pe 15 iunie, medicii de familie din România au decis să poarte banderole albastre. În cabinete se vor afişa informaţii privind revendicările lor şi îşi vor informa pacienţii privind calendarul protestelor. „SNMF şi FNPMF solicită și pe această cale audienţe la Primul Ministru, Ministerul Sănătății și Parlament. Vom avea şi alte acţiuni pe care le vom detalia în zilele următoare. Medicii de familie nu semnează contractele aflate în forma actuală!”, potrivit aceleiaşi surse.