Medicii de familie spun ADIO României!

O serie de medici de familie sunt hotărâţi să-şi ia ADIO de la România, în condiţiile în care prevederile Contractului-cadru din Sănătate, pentru acest an, nu-i avantajează deloc, din contră. Doctorii susţin că astfel îşi vor semna singuri falimentul cabinetelor. În semn de protest faţă de contract, ei au început să apeleze la diferite forme de protest. De exemplu, la Cluj, peste 50 de medici de familie au cerut, numai ieri, Direcţiei de Sănătate Publică, certificate pentru a lucra în străinătate. “Am ales această formă de protest pentru a semnala autorităţilor din Sănătate că avem şi alte opţiuni, şi anume plecarea din ţară. An de an, asistenţa primară suferă, pacienţii suferă, iar noi încercăm să atragem atenţia că acest Contract-cadru se poate modifica. De ce să ne certăm cu cei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau Ministerul Sănătăţii, mai bine plecăm din ţară”, a spus doctorul Ioan Mureşan, din Cluj, care are 3.000 de pacienţi pe lista de medic de familie. Doctorii din Cluj s-au aflat în grevă japoneză, în semn de protest.

CONSTĂNŢENII, LA FEL DE NEMULŢUMIŢI. Colegii de la Constanţa susţin că formele de revoltă nu-şi au rostul, aşa că preferă să părăsească ţara, decizie luată vineri, 12 martie, la întâlnirea Asociaţiei Medicilor de Familie şi Patronatului Medicilor de Familie din Constanţa. Pe 22 martie, ei se vor întâlni la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa pentru a-şi depune cererile pentru obţinerea certificatelor de conformitate în vederea emigrării. „Dacă nu semnăm, ne dezicem de urmările acestui contract cadru. Va fi foarte greu şi pentru asiguraţi, pentru că vor suporta integral costurile consultaţiilor, dar asta este responsabilitatea Ministerului Sănătăţii (MS) şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS)”, a declarat preşedintele Patronatului Medicilor de Familie „Callatis” Constanţa, dr. Mircea Silion. Deocamdată, la Constanţa, şi-au anunţat intenţia de a depune documentele peste 70 de doctori. El a spus că, până la finele lunii, MS şi CNAS pot reanaliza contractul, alegând o formulă convenabilă de ambele părţi. „Din 2008 şi până în 2010, veniturile noastre au scăzut cu 52%, iar anul acesta vor mai înregistra scăderi de încă 25 de procente, cel puţin. Nu suntem de acord ca plata per capita să aibă o pondere de numai 60%. Cu toate acestea, a venit lovitura cea mai grea pentru noi: scăderea valorii în plata per capita şi cea per servicii şi ponderea de 50% pentru fiecare. Asta înseamnă că toţi medicii care au între 1.000 şi 1.800 de asiguraţi pe liste vor intra în faliment”, spune dr. Silion. Şi preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Tomis, dr. Laura Condur, spunea că, în mod cert, semnarea contractului cadru va duce la falimentul cabinetelor medicilor de familie.