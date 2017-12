Medicii de la Floreasca și-au retras demisiile

Ultima zi din august a fost decisivă pentru unul dintre cele mai mari spitale de urgență din țară. Pentru prima dată după Revoluție, 17 medici și-au depus demisiile în semn de protest! Activitatea Unității de Primiri Urgențe (UPU) - SMURD a Spitalului de Urgență Floreasca din București urma să fie paralizată, după demisiile în masă ale cadrelor medicale, medici, dar și asistenți medicali, așa cum anunțaseră în ultimă instanță. Între timp, după demisia managerului Sorin Păun, de la care s-ar părea că a pornit întreg scandalul, el fiind acuzat că vorbește urât și refuză dezvoltarea UPU - SMURD, medicii au revenit asupra demisiilor, de altfel situație firească. ”În mod normal, conflictul ar trebui să se deblocheze acum, nu mai există motiv pentru conflict. Aşa cum a zis şi ministrul Voiculescu (ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu - n.r.), era o problemă de comunicare majoră acolo şi nu numai cu UPU, pentru că ieri (31 august) au fost, la întâlnirea de la minister, împreună cu cei de la urgenţe, şi alţi medici, printre care anestezişti. Lucruile trebuie să se reaşeze”, a spus fondatorul SMURD, dr. Raed Arafat, care a participat, miercuri seară (31 august), la prima parte a întâlnirii dintre ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi medicii protestatari.

CE SPUNE UNUL DINTRE DEMISIONARI!

”Demisia domnului manager. A fost suficient. A dispărut cauza care a generat situaţia conflictuală. Am fost asiguraţi că nu mai există nicio perioadă de preaviz a fostului manager. Ministerul ne-a asigurat că nu există această perioadă, prin urmare, împreună cu colegii am ajuns la această hotărâre de a ne retrage demisia. Efectele deciziilor domnului manager încă persistă. Sperăm ca noul manager care va fi numit să rezolve aceste probleme. Nu a fost vorba de o listă de tratament, este vorba că stocurile de medicamente ale UPU sunt pe sfârşite, trebuie achiziţionate altele cât mai rapid. Au fost întocmite rapoarte peste rapoarte, la care domnul manager cerea lămuriri peste lămuriri. Practic, achiziţiile nu au fost făcute, nu au fost semnate de domnul manager. Cerea tot felul de lămuriri aberante. Dura cam o lună să se facă o achiziţie. Noi am spus clar: condiţia noastră de a rămâne este ca domnul manager să plece”, a declarat medicul Alexandru Ciucioi.

Citește și:

Managerul Spitalului Floreasca, Sorin Constantin Păun, și-a dat demisia

Situație fără precedent în Sănătate! Demisii pe capete