Medicii dermatologi descoperă tardiv cancerul de piele

Societatea Română de Medicină Estetică şi Dermatologie Cosmetică şi Chirurgicală (SRMEDCC) atrage atenţia asupra faptului că, în 80% dintre cazurile de melanom malign din România, pacienţii au şanse de supravieţuire de maximum 5 ani de la depistarea afecţiunii. Aceasta se întâmplă pentru că, în comparaţie cu alte ţări, în România, medicii dermatologi descoperă tardiv tumora, când şansele de supravieţuire a pacientului sunt minime. Principala cauză a prezentării tardive la medic este lipsa de informare a populaţiei asupra necesităţii vizitei medicale periodice. Riscul de melanom creşte în fiecare an, din cauza expunerii necontrolate la soare. Specialiştii susţin că riscul de melanom a crescut an de an, cu 3% la populaţia albă, din 1992 până în 2011, conform raportului Cancer Facts & Figures. Mai mult, în România, în numai 25 de ani, din 1983 până în 2008, incidenţa a crescut de la 1,2 cazuri la 100.000 de locuitori, la 4,6 cazuri la 100.000 de locuitori. Principala cauză a creşterii acestui risc este reprezentată de expunerea îndelungată la soare şi/sau la ultraviolete artificiale (cabine de bronzat). “Cancerul de piele este perfect tratabil, detectat precoce prin controlul periodic al pielii şi prin verificarea dermatoscopică a aluniţelor la risc, cel puţin o dată pe an. În ceea ce priveşte categoriile de populaţie cele mai predispuse la această afecţiune, persoanele cu piele deschisă, cu aluniţe numeroase sau cu aluniţe atipice, persoanele care au suferit arsuri solare până la vârsta de 18 ani, persoanele care au avut cancere de piele în familie, precum şi persoanele care stau neprotejate la soare prin natura profesiei sau petrec multe ore în aer liber prezintă un risc mai mare de melanom”, declară dr. Mihaela Leventer, preşedinte al SRMEDCC. Depistarea precoce, într-o fază incipientă, este deocamdată singura modalitate de a creşte şansele de vindecare a melanomului.