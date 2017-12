Medicii fug de spitalele mici ca dracu’ de tămîie

Doar 341 de candidaţi s-au înscris la concursul pentru ocuparea celor 1.919 de posturi vacante la nivelul ţării şi deblocate de către Ministerul Sănătăţii (MS). „Am primit la linia „Ce te doare?” mai multe mesaje de la rezidenţi pentru deblocarea posturilor decît numărul efectiv de înscrieri pentru ocuparea lor. Sînt mesaje prin care tinerii medici cereau dreptul să profeseze”, a declarat ministrul dr. Ion Bazac. „Sînt rezident de an terminal în specialitatea chirurgie pediatrică şi mi s-a luat şansa de a obţine un loc de muncă ca şi rezident de ultim an prin blocarea posturilor. Nu vi se pare, d-le ministru, un nonsens ca pensionarii să lucreze în continuare pentru că nu sînt medici, dar în acelaşi timp posturile sînt blocate? Sau noi, cei tineri, trebuie neapărat să părăsim ţara? Vă rugăm, ajutaţi-ne şi deblocaţi posturile! Eu chiar nu aş vrea să plec din ţară! Fac cu drag ceea ce fac şi cred că sînt destui copii aici pe care i-aş putea ajuta. Vă mulţumesc!”, este mesajul scris la linia “Ce te doare?” de către un medic rezident. „Într-adevăr, mi se pare un nonsens ca tinerii medici să nu poată profesa. Însă doresc să le spun acestora că strigătul lor de ajutor către minister, unde a fost auzit, este la fel de dramatic precum cel al pacienţilor care îi aşteaptă. Asistenţa medicală nu trebuie să fie un lux accesibil doar în marile centre universitare, ci un ajutor cotidian, acolo unde este nevoie. Iar pacienţii au nevoie de ajutor în toată ţara”, a declarat dr. Ion Bazac, ministrul Sănătăţii. El doreşte ca medicii să înţeleagă că deşi se trece printr-o perioadă de criză, ministerul a găsit resurse pentru a asigura locuri de muncă în plus pentru cel puţin 2.000 de cadre medicale. „Este aproape o nesperată şansa de a profesa în momente cînd altora li se ia acest drept. Este o nesperată şansă şi pentru pacienţi. Le spun medicilor că au acum o parte din puterea de a-şi reda demnitatea, de a-şi urma vocaţia şi pentru a aduce alinarea acolo unde ea lipseşte acum”, a completat ministrul. MS a deblocat, la sfîrşitul lunii februarie, 1.919 posturi de medici vacante, dintre care 962 pentru rezidenţi, 848 pentru specialişti şi 109 pentru medicină generală. La concurs s-au înscris 180 candidaţi pentru posturile de rezidenţi, 141 candidaţi pentru posturile de specialişti şi 20 pentru medicină generală. Cu 21 de candidaţi, Constanţa figurează printre judeţele cu cei mai mulţi înscrişi. Concursurile pentru ocuparea posturilor disponibile se vor desfăşura în perioada 25 martie - 6 aprilie. Ministerul va relua concursul de ocupare a posturilor vacante din sistem în data de 29 iunie 2009.