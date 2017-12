Medicii infecţionişti constănţeni s-au confruntat cu primul caz de malarie pe 2007

Pacienţii cu malarie nu sînt o raritate pentru medicii infecţionişti constănţeni care, anual, tratează cîteva cazuri. Anul trecut, specialiştii de la Constanţa s-au confruntat cu mai multe cazuri de malarie, iar anul acesta, încă din prima lună au avut un caz nou. „La Constanţa este singura clinică avizată din ţară. La noi vin mereu pacienţi cu malarie, iar ponderea cea mai mare o au navigatorii”, a declarat directorul Spitalului de Boli Infecţioase (SBI) Constanţa, dr. Sorin Rugină. Acesta a adăugat că anul acesta la clinica constănţeană s-a prezentat deja primul caz de malarie. „Astăzi (n.r. ieri) am externat un bărbat care a contractat boala din zona Africii de Vest. Acesta are 50 ani, lucrează în construcţii şi este la al şaselea episod al bolii. Pacientul a venit la control, însă am constatat că acesta nu fusese tratat corespunzător în Africa şi constănţeanul a reluat terapia”, a adăugat dr. Rugină. El a explicat că în ultimii ani nu s-a întîmplat ca în farmacia spitalului să nu fie tratament. „În prezent avem medicamente necesare pentru tratarea tuturor formelor de malarie, de la cele mai uşoare pînă la cele mai complicate. Chiar am trimis medicaţie şi pacientului care a decedat noaptea trecută la Timişoara, însă tratamentul a ajuns prea tîrziu, bărbatul suferind de o formă avansată şi foarte complicată de malarie”, a spus dr. Rugină. Pacientul de la Timişoara a contractat boala în urma înţepăturii unui ţînţar anofel, pe cînd se afla la muncă în Guineea Ecuatorială.

Cei mai mulţi bolnavi de malarie - marinarii

Anul trecut, medicii SBI Constanţa au luat în evidenţă şase pacienţi la care malaria a fost confirmată, dar care se aflau sub tratament la momentul intrării în România. Potrivit dr. Sorin Rugină, cinci dintre aceştia sînt marinari, iar unul constructor, persoane care au fost în ţări în care puteau contracta boala. Unul dintre marinarii internaţi anul trecut la Spitalul de Boli Infecţioase era de cetăţenie indiană. Mohamed Umer, marinar pe nava iraniană „Iran Madani”, a fost diagnosticat cu malarie şi supus tratamentului medical de către infecţioniştii constănţeni, după ce fusese plimbat pe la alte unităţi sanitare de specialităţi diferite. În vara lui 2006 medicii au avut în spital două cazuri de malarie, în acelaşi timp. Deşi în România, malaria este o boală eradicată, persoanele suspecte că au contractat-o trebuie să se prezinte la un spital de boli infecţioase şi nu la medicul de familie, singurul centru de dignosticare şi tratament fiind la Constanţa. Medicii atrag atenţia că principalul simptom este febra care trebuie să dea de gîndi, mai ales dacă survine la 72 de ore de la revenirea dintr-o călătorie în străinătate, întrucît malaria este o boală exotică, care poate provoca decesul.

Certificat internaţional pentru evidenţa bolilor contagioase

Cei mai expuşi bolii acesteia sînt marinarii care nu îşi fac tratamentul profilactic, iar medicamentele pentru tratarea bolii ajung la cîteva mii de dolari. Medicii spun că în mod normal aceştia trebuie să fie supuşi chimioprofilaxiei cu două săptămîni înainte de a pleca din ţară şi la şase săptămîni de la revenirea în România. Conform regulamentelor maritime internaţionale, navigatorii trebuie să se vaccineze preventiv, în funcţie de ţara în care urmează să plece şi de riscul de contractare a bolii. Fiecare marinar brevetat are un certificat internaţional de vaccinare în care se ţine evidenţa tratamentelor pentru bolile contagioase, iar în momentul în care este contactat de agentul navei că urmează să plece în voiaj i se comunică şi faptul că trebuie să se vaccineze dacă ţara în care urmează să ajungă prezintă pericol de contaminare. Cei mai mulţi marinari constănţeni au declarat că oricum nu scapă de vaccin pentru că dacă nu au fost trataţi preventiv înainte de a pleca din România, odată ajunşi în portul de destinaţie, înainte de a se debarca, autorităţile sanitare portuare din ţara respectivă le verifică cerificatele internaţionale de vaccinare. Dacă se constată că nu are profilaxia, marinarul este obligat să o facă pe cheltuiala agentului navei sau ambasadei române din ţara respectivă. Totodată, personalul navigant este obligat să se vaccineze o dată la zece ani împotriva febrei galbene, care este o boală virală ucigaşă. Pînă acum cîţiva ani, „lupii” de mare erau obligaţi să se vaccineze şi antiholeric la interval de şase luni, dar s-a renunţat la acest tratament pe motiv că boala a fost eradicată în cea mai mare parte a globului.