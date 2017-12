Medicii nu vor să lucreze în zonele defavorizate

Medicii nu sînt interesaţi de posturile scoase la concurs pe 29 iunie de Ministerul Sănătăţii (MS), astfel că doar 309 specialişti şi rezidenţi în ultimul an s-au înscris pentru ocuparea celor aproximativ 2.150 de posturi rămase vacante la nivelul ţării. Anterior, în urma concursului naţional din martie, posturile libere din zonele defavorizate nu au fost ocupate. În afara posturilor pentru medicii specialişti şi rezidenţii din ultimul an, MS a mai deblocat, tot pentru concursul ce va avea loc pe 29 iunie, 179 de posturi de medicină de familie şi medicină generală, pentru care s-au înscris numai 84 de candidaţi. Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România au explicat că majoritatea posturilor oferite de minister vizează specialităţile cu deficit de medici şi, în plus, se află în zonele defavorizate, iar medicii nu sînt atraşi de posibilitatea de a lucra în mediul rural. Tot la concursul de la sfîrşitul lunii iunie, vor fi disponibile 16 posturi pentru medicii dentişti, pe care s-au înscris doar 15 candidaţi. În perioada 25 martie - 6 aprilie, la concursul organizat de minister pentru ocuparea a peste 2.800 de posturi vacante destinate medicilor specialişti şi rezindenţilor din ultimul an, au candidat doar 520 de medici. Şi la Constanţa, posturile vacante din zonele defavorizate nu sînt alese de către medici. Precizăm că ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a declarat că vor creşte stimulentele pentru medicii din mediul rural, însă acest lucru nu va fi posibil decît după ce unităţile sanitare vor trece, anul viitor, în administrarea consiliilor locale. “Creşterea stimulentelor pentru medicii din mediul rural va fi stabilită de minister împreună cu administraţiile locale. După ce se va finaliza descentralizarea, iar unităţile sanitare vor intra în subordinea administraţiei locale, vor fi stabilite şi detaliile privind creşterea stimulentelor pentru medicii din mediul rural”, a precizat purtătorul de cuvînt al MS, Oana Grigore.