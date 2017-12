Medicii o spun: este hotărâtor pentru sănătatea fiecăruia!

16:53:26 / 23 Mai 2016

...

Cu cardul se fura mai mult decat fara el, deci scopul e urmarirea pacientilor in scopuri nelegale. Plus ca daca se blocheaza sistemul, mori langa ei acolo. Nu folositi cardul, luati adeverinta. Caci urmatorul pas e implantarea cipului in corp pt. ''siguranta'', deci va lepadati de credinta ortodoxa fara sa stiti. Mare atentie, sa nu ajungem in iad.