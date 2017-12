Medicii reclamă că nu pot activa cardul de sănătate, CNAS le oferă aplicaţia pentru compatibilitate

Mai mulţi medici se plâng că nu pot activa cardul de sănătate, întrucât sistemul este blocat, iar reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate le recomandă să ia gratuit aplicaţia sau să solicite sprijin pentru compatibilizarea soft-ului personal cu cel al CNAS. De la 1 februarie a început oficial activarea cardurilor de sănătate, la medicul de familie, în ambulatoriul de specialitate şi în spital, astfel încât la 1 mai, când aplicaţia va fi obligatorie, să nu mai fie probleme. Unii medici de familie se plâng însă că, la zece zile de la demararea oficială a programului, nu au reuşit activarea cardurilor de sănătate ale pacienţilor. "Nu am reuşit nici până azi să utilizăm cardurile de sănătate, pentru că nu merge aplicaţia. Sistemul este blocat", a spus un medic de familie din Bucureşti. Preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, dr. Rodica Tănăsescu, spune că la cabinetul său a început activarea cardului de sănătate din 5 ianuarie, dar sunt zile în care sistemul nu funcţionează sau situaţii în care cardul are o problemă. "Este, aşa cum am spus, o povară în plus. Am activat câteva sute de carduri, dar au fost zile în care sistemul nu a funcţionat deloc sau în care cardul a avut probleme. Pentru problemele pe care nu le-am putut rezolva, i-am trimis pe asiguraţi la Casa de Asigurări de Sănătate", a spus medicul. Rodica Tănăsescu a precizat că activarea cardului durează între trei şi cinci minute. "Avem nevoie de câteva minute pentru activarea cardului. Am acceptat iniţializarea cardului soţului, soţiei şi a copilului, în cazul în care la consultaţie a venit unul dintre membrii familiei, cu cardurile celorlalţi", a mai spus Tănăsescu, reafirmând că încă sunt probleme la activare. Preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea, a declarat că acolo unde nu a putut fi activat cardul, poate fi o problemă de incompatibilitate între sisteme. "Furnizorii care utilizează altă aplicaţie decât cea pusă la dispoziţie în mod gratuit de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au obligaţia de a compatibiliza sistemul personal cu cel al CNAS. În normele de validare a contractului cadru privind acordarea asistenţei medicale este stipulat clar că toate raportările se depun obligatoriu în sistem compatibil cu aplicaţia CNAS. Astfel, fie iau aplicaţia gratuit de la noi, fie aduc un specialist pentru a compatibiliza cele două sisteme", a mai spus preşedintele CNAS.