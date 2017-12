Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, la Iaşi, că medicii rezidenţi nu pot spera la creşteri salariale în acest an, dar că poate fi creat un \"pachet de sprijin\" pentru această categorie, care să vizeze între altele şi oferirea de locuinţe. Victor Ponta a afirmat, într-o conferinţă de presă, că \"în 2013, noi majorări de salarii foarte greu vor fi\", răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea măririi veniturilor pentru medicii rezidenţi. \"În acest an, noi majorări de salarii foarte greu vor mai fi, după ceea ce am acordat deja. Dacă vorbim de medicii rezidenţi, sunt o categorie specială, cu necesităţi speciale. Putem face un alt tip de pachet de sprijin care se referă la locuinţă sau la alte avantaje. Referitor strict la salarii, în 2013, nu cred că putem să umblăm. Pentru nimeni, nu doar pentru medicii rezidenţi\", a afirmat Ponta. Premierul a mai spus că România nu va ajunge niciodată la oferta financiară a Franţei sau Irlandei pentru rezidenţi, dar că \"un pachet stimulativ\" poate căuta, \"însă numai pe lucruri concrete\". Premierul Victor Ponta, preşedintele Senatului, Crin Antonescu, şeful Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, dar şi mai mulţi miniştri au participat, ieri dimineaţă, la Iaşi, la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române.