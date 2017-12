Medicii rezidenţi vor pleca pe capete în străinătate!

Medici din toată ţară continuă să-şi spună păsurile, să-şi exprime nemulţumirile faţă de sistemul de sănătate în care sunt nevoiţi să lucreze, care, în ultimii ani, nu le-a mai oferit nimic. Lefurile mizere, condiţiile de lucru din spitale, policlinici sau cabinete medicale, lipsa aparaturii moderne, dar şi lipsa de respect n-au făcut altceva decât să-i alunge pe medici din ţară. Au plecat şi continuă să plece pe capete unde văd cu ochii, dar în niciun caz nu mai acceptă să profeseze în România. Sunt absolvenţi ai facultăţilor de medicină din ţară care nici măcar nu-şi mai susţin cel mai important examen - Rezidenţiatul - în ţară, preferând să plece direct, pe baza unor contracte, în ţări precum Germania. Tinerii spun că lefurile pe care le primesc acolo, potrivit contractului de muncă, sunt de câteva ori mai mari decât cele pe care statul român le poate oferi. În ţară, salariul unui medic rezident reprezintă echivalentul a două tratate de medicină, de exemplu. Nu în ultimul rând, viitori medici, însă nu pentru ţara noastră, spun că au numeroase facilităţi, nemaipunând la socoteală respectul pe care îl primesc de la străini. Toate aceste semnale au tot fost trase, în ultima perioadă, de către reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR), la fiecare întrunire subliniindu-se criza fără precedent a personalului medical ce se poate ivi dacă nu se intervine. Şi la cea de-a doua dezbatere regională cu tema “Respectă-ţi medicul! Condiţia medicului în România”, de ieri, de la Timişoara, medicii au reluat discuţiile şi au tras noi semnale de alarmă, de data aceasta, însă, mai ferme. „Nu mai acceptăm politica noi vă vorbim frumos, dar nu vă rezolvăm nimic”, a declarat preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

CMR AŞTEAPTĂ ÎN CURSUL ACESTEI LUNI UN PLAN CONCRET DE APLICARE A REVENDICĂRILOR ADUNĂRII GENERALE A CMR.

“Societatea română trebuie să înţeleagă că relaţia medic - pacient nu se poate construi decât într-un climat de respect şi încredere. Orice conflict între medic şi pacient este, în primul rând, în detrimentul pacientului, dar în aceeaşi măsură afectează şi medicul. Decidenţii trebuie să înţeleagă că au obligaţia de a asigura independenţa profesională a medicilor şi să le acorde respect pentru eforturile pe care le fac pentru a menţine în viaţă, cu mari eforturi, un sistem de sănătate subfinanţat şi dezorganizat”, a declarat prof. univ. dr. Astărăstoae. De asemenea, reprezentantul medicilor din România i-a atras atenţia actualului Guvern că „nu poate înşela un corp medical care are un grad de maturitate social”. „În acest an trebuie să crească veniturile medicilor rezidenţi, întrucât ei chiar nu pot supravieţui cu actualele venituri. În decursul unui an, venitul unui medic rezident trebuie să ajungă de trei ori venitul mediu pe economie. Insistăm pentru acest lucru pentru că ne gândim la viitorul sistemului. Dacă nu facem ceva pentru ei, vor pleca în masă în străinătate. Dacă până la 1 octombrie 2012 nu avem un plan coerent de aplicare a acestor revendicări, vom trece la măsuri concrete - demisia în bloc a corpului medical”, a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae.

Reprezentanţii medicilor susţin că scopul acestor dezbateri este de a testa reacţiile corpului medical, ale autorităţilor, dar şi ale pacienţilor cu privire la acţiunile ce vor fi declanşate în condiţiile în care guvernanţii nu se vor apleca asupra acestor condiţii minime necesare pentru realizarea actului medical. CMR a luat decizia ca pe principiul apropierii de membrii săi, şedinţele organismelor de conducere să se desfăşoare, prin rotaţie, în diferite oraşe ale ţării. Şedinţele Biroului Executiv şi Consiliului Naţional au fost planificate a se desfăşura, de această dată, la Timişoara, ca semn de respect faţă de forţa centrului universitar, dar şi pentru a onora efortul organizatorilor Congresului Naţional al Medicilor de Familie, ediţia a VII-a.