Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a anunţat că medicii rezidenţi vor primi al 13-lea salariu în maximum două săptămîni. „Tocmai pentru că ştiu sistemul şi problemele cu care se confruntă un medic tînăr, am avut suficiente argumente pentru a-mi convige colegii să păstrăm sporurile angajaţilor din spitale. Mai mult, vreau să informez medicii rezidenţi că, în 15 zile, vor primi şi cel de-al 13-lea salariu, deoarece a fost aprobat bugetul de stat”, a spus demnitarul. În ciuda afirmaţiilor făcute de unii medici potrivit cărora ministrul nu ar cunoaşte cu exactitate care sînt veniturile rezidenţilor, Bazac a ţinut să sublinieze că declaraţiile de zilele trecute sînt corecte. „Afirmaţia mea recentă că media veniturilor medicilor rezidenţi ajunge la 1.900 lei este corectă”, spune ministrul. El a mai adăugat că un rezident are un salariu de bază care diferă de la un an la altul, între 1.019 lei şi 2.764 lei, la care se adaugă o serie importantă de sporuri, în funcţie de specialitate. În plus, fiecare rezident primeşte, anual, două prime de stabilitate la nivelul a două salarii de bază şi, lunar, sporul de prevenţie de 11%. „Din anul trei de rezidenţiat, fiecare medic poate să îşi majoreze veniturile prin efectuarea gărzilor, care sînt plătite”, a declarat dr. Ion Bazac, ministrul Sănătăţii. Oficialul i-a rugat pe toţi medicii rezidenţi să îi semnaleze dacă există spitale care nu respectă legea şi nu acordă toate sporurile la care au dreptul. Precizăm că un medic rezident în anii VI-VII, primea, la 1 octombrie 2008, un salariu de bază brut de 1.478, un salariu mediu brut cu sporuri de 2.052 lei, venitul mediu brut (inclusiv orele de gardă) era de 2.400 de lei, iar venitul mediu brut (inclusiv orele de gardă şi două prime de stabilitate) era de 2.523 lei; un medic rezident în anii IV-V primea, la aceeaşi dată, un salariu de bază brut de 1.382 lei, un salariu mediu cu sporuri brut de 1.683 lei, venitul mediu brut (inclusiv orele de gardă) era de 1.969 lei, iar venitul mediu brut (inclusiv orele de gardă şi două prime de stabilitate) era de 2.084 lei; un medic rezident (anul VI-VII) de anatomie patologică şi medicină legală primea un salariu de 2.764 lei, un salariu mediu cu sporuri brut de 4.146 lei, iar venitul mediu brut (inclusiv orele de gardă şi două prime de stabilitate) era de 4.376 lei etc.