Medicii români, apreciaţi în Franţa!

09:29:07 / 09 Iunie 2014

asteptam pe viitot cu nerabdare sa vedem ce mai inventa-ti

Am batut lumea in lung si in lat si nu am auzit asa ceva,astai culmea acum suntem si cei mai alesi intre neamuri numai noi avem intelectuali restul sint rindasi. Numai fraierii din romanica nu se prind sa ne dea mii de euro salariu sa ne treaca cu vederea oamenii bagati in pamint,smecheriile facute cu CNAS-ul de miliarde de euro total etc,asta ptr ca ne dam seama ca plicul nu prea mai are viitor(ciuma sa cada pe DNA si pe ziaristi) iar oamenilor le-a ajuns cutitul la os si reclama din ce mai des.