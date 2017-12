Medicii români au impresionat Occidentul

Facultăţile de medicină, farmacie şi medicină dentară din universităţile româneşti au solicitat Ministerului Educaţiei aprobarea a peste 3.000 de locuri în plus pentru studenţii străini. Este vorba despre majorări ale numărului de locuri pentru studii în limba franceză şi engleză, precum şi de înfiinţarea unor astfel de specializări în universităţile din ţară. Solicitarea a fost cauzată de o creştere explozivă a cererilor de studii în România a cetăţenilor din UE, şi nu numai. „Fenomenul este din ce în ce mai vizibil şi a fost provocat de migraţia medicilor români în ţările UE. Pe măsură ce a crescut numărul doctorilor care au plecat să profeseze în afară, a crescut şi numărul de studenţi străini din facultăţile româneşti. Explicaţia este simplă: medicii români şi-au demonstrat competenţa, fiind apreciaţi în statele adoptive, iar învăţământul medical românesc a câştigat în imagine. Ca dovadă, după ce medicii noştri au plecat în număr mare să lucreze în Suedia şi Franţa, ne-am trezit cu un număr impresionant de studenţi străini din aceste ţări. Şi noi, la UMF Iaşi, anul acesta am avut o selecţie foarte dură pentru locurile studenţilor din afara ţării. Din 900 de solicitări, am selecţionat doar 400 de dosare. Acum suntem în curs de a definitiva metodologia de transfer între universităţile de medicină din Franţa şi cele din România, potrivit acesteia, orice student la medicină din Franţa putându-se transfera din anul II de studii într-o universitate din România. Afluxul de studenţi străini în ţara noastră este un lucru bun, pentru că, odată cu creşterea vizibilităţii învăţământului medical românesc, vom putea dezvolta programe de cercetare cu celelalte universităţi, având în vedere faptul că de un an şi jumătate nu am mai primit nici un leu pentru activitatea de cercetare\", ne-a precizat prof.dr. Vasile Astărăstoae, rector al UMF Iaşi şi preşedinte al Colegiului Medicilor din România.