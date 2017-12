Medicii stomatologi din toată lumea s-au reunit la Albena

Peste 1.300 de medici stomatologi şi generalişti s-au adunat la Albena, Bulgaria, în perioada 25-28 mai pentru a lua parte la cea de-a VI-a ediţie a Congresului Internaţional de Sănătate Orodentară şi Management în euroregiunea Mării Negre. Evenimentul este organizat de către Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa (care va găzdui cea de-a doua parte a Congresului, care are loc în perioada 29-31 mai) în colaborare cu Universitatea de Medicină din Varna. La fel ca în ediţiile precedente, şi în acest an, participarea a fost internaţională, invitaţii venind din Canada, Marea Britanie, România, Bulgaria, Germania şi Azerbaijan. „Congresul este o dovadă a faptului că universitarii din cele două centre pot să colaboreze în noile condiţii europene şi pot organiza o acţiune de o asemenea amploare”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Potrivit decanului Facultăţii de Medicină Dentară, prof. dr. Corneliu Amariei, numărul mare de participanţi din acest an reflectă importanţa pe care a dobîndit-o congresul. Pe parcursul celor trei zile au fost prezentate aproximativ 30 de lucrări ştiinţifice realizate atît de către medici români, cît şi de medici din străinătate.

Geriatria, medicina viitorului

Printre cele mai importante s-a numărat şi lucrarea „Priorităţi europene în sănătatea publică”, realizată de preşedintele Comisiei de Sănătate a Ministerului Sănătăţii Publice, prof. dr. Dana Galieta Mincă, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. „Printre principalele ameninţări actuale la adresa sănătăţii populaţiei se numără şi alcoolul, tutunul şi sedentarismul, ameninţări care ţin mai mult de comportamentul fiecărui individ. Din acest motiv, una dintre priorităţile UE ar trebui să fie promovarea unui stil de viaţă sănătos. Cooperarea comunitară de la nivelul UE oferă avantaje pentru pacienţi şi pentru sistemul sanitar. UE ar trebui să se implice mai mult în dezvoltarea de politici pentru sănătatea publică”, a afirmat prof. dr. Mincă în lucrarea sa. De asemenea, comunitatea europeană ar trebui să găsească soluţii pentru a stopa îmbătrînirea populaţiei. Potrivit studiului, în anul 2050, numărul persoanelor de 65 de ani va creşte cu peste 75%, iar numărul celor de 80-85 de ani va creşte cu peste 170%. „Va creşte cererea de servicii medicale, în condiţiile în care persoanele active, care muncesc şi contribuie la fondul de asigurări de sănătate, va fi din ce în ce mai mic. Medicina viitorului este, în acest moment, medicina geriatrică”, a mai arătat prof. dr. Mincă. Printre priorităţile UE ar trebui să se regăsească şi lupta împotriva pandemiilor - un adevărat risc avînd în vedere faptul că fiecare cetăţean UE are dreptul la libră circulaţie şi poate aduce diferite boli din ţările pe care le vizitează - şi lupta împotriva bioterorismului.

Pacienţii trebuie respectaţi

A doua lucrare care a impresionat în mod deosebit auditoriul a fost cea relizată de decanul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius”, prof. dr. Corneliu Amariei. În studiul intitulat „Cum să avem pacienţi loiali”, prof. dr. Amariei atrage atenţia asupra cîtorva aspecte neglijate de cele mai multe ori de medicii români, indiferent de specializare. „Cheia succesului unui cabinet de stomatologie este o bună comunicare cu pacientul. În străinătate, clinicile particulare au manageri special plătiţi pentru a întîmpina pacienţii şi a le expune lista de preţuri şi procedurile folosite. Pentru a fideliza pacienţii, fiecare medic trebuie să respecte cîteva reguli simple. Pentru mici întîrzieri, la pacient trebuie să se prezinte cineva - recepţionera sau o asistentă - şi să-i explice foarte clar care este motivul pentru care este lăsat să aştepte. În cazul în care intervine ceva în programul medicului şi nu mai poate onora o programare, el este obligat să-şi sune pacientul şi să-i explice care este situaţia”, a afirmat prof. dr. Amariei. Apropierea medicului de pacient, prin discuţii pe alte teme decît cele medicale este un alt mod de a-i face pe bolnavi să revină. De asemenea, pacienţii nu trebuie ignoraţi atunci cînd vin la recepţie. „Reacţionaţi imediat la prezenţa lor. Nu vom avea bani dacă nu tratăm pacienţii cu respect. În plus, trebuie să fim atenţi la gesturile pe care le facem, să nu arătăm dezinteres şi să nu jignim. Tonul folosit trebuie să fie cald şi cuvintele alese cu grijă, pentru a nu-i jigni pe bolnavi sau a-i umili. Cel mai bun marketing este un client mulţumit, deoarece acesta va recomanda cabinetul tău şi altor persoane”, a mai explicat prof. dr. Amariei. Congresul Internaţional de Sănătate Orodentară şi Management continuă, în perioada 29-31 mai la Constanţa, în campusul Universităţii „Ovidius”.