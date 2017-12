Medicii tineri îşi arată adevărata valoare

Duminică, 25 noiembrie 2012, va constitui, pentru mulţi medici tineri, poate cea mai importantă zi a vieţii lor, Ministerul Sănătăţii (MS) organizând Concursul naţional de rezidenţiat. În acest an s-au înscris 5.371 de absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie, ei concurând pe 3.778 locuri şi posturi. Potrivit MS, cei mai mulţi medici tineri, 4.142, s-au înscris pentru locurile şi posturile scoase la concurs în domeniul medicină, 931 au optat pentru locurile şi posturile din domeniul medicină dentară, iar restul de 298 vor susţine concursul pentru domeniul farmacie. În sesiunea din 2012, dintre cele 3.778 locuri şi posturi scoase la concurs, 3.558 sunt pentru medicină, 250 pentru medicină dentară şi 170 pentru farmacie. Şi în acest an, concursul se va desfăşura descentralizat, în şase centre universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Timişoara şi Craiova pentru toate domeniile, respectiv medicină, medicină dentară şi farmacie, pe baza tematicilor anunţate. „Ca noutate în acest an, organizarea concursului de rezidenţiat pe post se face şi pentru spitalele clinice şi judeţene, nu numai pentru spitalele mici, ca un element de susţinere a tinerilor medici pentru continuarea carierei profesionale în ţară. De asemenea, numărul posturilor scose la concurs nu s-a mai stabilit aleator, numai pe criterii istorice, ci în funcţie de dinamica de personal din ultima perioadă”, anunţă MS.

REGULAMENT Duminica 25 noiembrie 2012, la ora 8.30, candidaţii trebuie să fie prezenţi la sălile specificate în listele publicate, cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul asupra lor, documente ce trebuie să fie în termenul de valabilitate. Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. punctajul minim de promovare se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Alte detalii privind concursul de Rezidenţiat se găsesc pe pagina oficială de web www.rezidentiat.info şi în mass-media. Pentru concursul din acest an, la Constanţa s-au înscris 144 de candidaţi, ceea ce înseamnă peste un candidat pe loc. Reamintim că Rezidenţiatul trecut a beneficiat, în premieră, de două sesiuni.

LISTA LOCURILOR (2012) LA CONSTANŢA La domeniul medicină sunt 91 de locuri, astfel: anatomie patologică - 2 locuri; boli infecţioase - 1; cardiologie - 2; chirurgie generală - 3; chirurgie pediatrică - 1; chirurgie plastică - 3; chirurgie vasculară - 2; dermatovenerologie - 3; gastroenterologie - 3; hematologie - 5; medicină de familie - 9; medicină de laborator - 2; medicină de urgenţă - 3; medicină internă - 6; nefrologie - 1; neurochirurgie - 2; neurologie - 1; obstetrică ginecologie - 8; oftalmologie - 2; ortopedie şi traumatologie - 2; ORL - 2; pediatrie - 2; psihiatrie - 10; radiologie - 3; recuperare, medicină fizică şi balneologie - 7; reumatologie - 2; sănătate publică şi management - 2; urologie - 2. La domeniul medicină dentară nu a fost scos niciun loc, iar la domeniul farmacie, 5 locuri. Cât priveşte lista posturilor, ea poate fi văzută pe www.rezidenţiat.info.