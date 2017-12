“Medicina Călătorului”

Între 21 şi 27 iulie, personalul medical de specialitate, dar nu numai, poate să parcurgă o săptămînă de curs dedicată educaţiei medicale continue. Programul acoperă o varietate largă de teme din domeniul medicinei de călătorie, extinzînd tematica abordată în anii anteriori. Directorul de cercetare şi dezvoltare a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, dr. Irina Dumitru, a declarat că Şcoala de vară se adresează studenţilor, medicilor rezidenţi, medicilor specialişti şi primari, dar şi tuturor celor interesaţi (biologi, chimişti, psihologi, etc). Acţiunea este organizată de către specialişti ai Fundaţiei “Centrul de Medicină turistică Marea Neagră”, din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, ai UMF “Carol Davila” Bucureşti, dar şi Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, sub egida Societăţii Române de Boli Infecţioase. Dintre temele abordate, dr. Dumitru a trecut în revistă: Gripa umană şi gripa aviară - planuri strategice; Terapia intensivă în bolile infecţioase; Hepatita A - în actualitate; Febra după călătorii; Schimbările climaterice şi bolile infecţioase; Infecţia meningococică; Malaria; Febra butonoasă; Tuberculoza; HIV; Febrele hemoragice în actualitate; Febra galbenă; Febra Chikungunia; HPV; Imunizări; Legislaţia internaţională privind călătoria; Psihologia călătorului; Modificările de climă şi bolile infecţioase; Călătoria în situaţii speciale (sarcină, diabet, astm, afecţiuni cardiace), situaţii speciale în caz de călătorie (rău de înălţime, Jet Lag); Călătorii în zone cu temperaturi extreme etc.