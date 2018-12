Medicina digitală, inteligenţa artificială - considerate, în România, puţin abstracte

Preşedintele Comitetului de Cercetare a Senatului Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) Târgu Mureş, prof. univ. dr. Theodora Benedek, expert extern al Comisiei Europene, a declarat miercuri că la nivel european există trend în accesarea de finanţări pentru medicină digitală, inteligenţă artificială aplicată în medicină, lucruri care în România sunt considerate puţin abstracte. "De 12 ani lucrez ca expert extern al Comisiei Europene şi văd acolo spre ce se merge şi există o serie de finanţări pentru medicină digitală, M-Health, I-Health, inteligenţă artificială aplicată în medicină, Big-Data cu aplicaţii în medicină, lucruri care noi sunt puţin abstracte, nu prea le înţelege nimeni. Prin manifestarea ştiinţifică privind oportunităţile de realizare a unor proiecte cu tehnologii avansate aplicate în medicină pe care am organizat-o la Târgu Mureş, denumită 'Medicina viitorului', am dorit să ne prezentăm noi, mediciniştii, în faţa colectivului fostei Universităţi 'Petru Maior' (care a fuzionat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, rezultând Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, n.r.) iar experţii UPM să se prezinte în faţa colectivului de la Medicină pentru ca să realizăm proiecte pe viitor în acest domeniu", a declarat dr. Theodora Benedek.

Ea a prezentat în cadrul conferinţei "Medicina viitorului" care sunt oportunităţile de finanţare prin programele Comisiei Europene - Horizon 2020.

Comisia de Cercetare Ştiinţifică a Senatului UMFST Târgu Mureş a organizat, miercuri, cu ocazia Zilelor UMFST, o manifestare comună a colectivelor de cercetători ale celor două universităţi care au fuzionat recent, pentru identificarea unor oportunităţi de colaborare cu scopul realizării de proiecte ambiţioase în domenii de viitor.

Temele abordate au inclus noi aplicaţii ale informaticii medicale, inteligenţă artificială în medicină, medicină digitală, noi tehnologii medicale, prin integrarea experienţei complementare a echipelor de cercetare din cele două universităţi reunite în UMFST Târgu Mureş.

Prof. univ. dr. Szilagyi Sandor, din cadrul catedrei de Informatică a fostei Universităţi "Petru Maior", a precizat că de-a lungul anilor au fost colaborări între specialişti în domeniul medicinei cu inginerii şi informaticienii, iar odată cu fuziunea celor două universităţi colaborarea este mai uşoară.

"Şi înainte de fuziune am colaborat între noi, de exemplu, în domeniul modelarea inimii şi imagistică medicală. Mai concret, am analizat nişte imagini CT, RMN, angiografice şi altele pe care le-am procesat şi am determinat anumiţi factori care pot fi utilizaţi pentru determinarea unor diagnostice medicale", a arătat Szilagyi Sandor.

La manifestare au mai participat Dan Zbuchea, expert programe al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), care a susţinut în deschiderea sesiunii o prezentare despre oportunităţile de finanţare prin proiecte din domeniul transferului tehnologic, având ca termen limită luna februarie 2019.