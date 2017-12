Medicina funcţională, medicina prevenirii

În România, prevenirea bolii este un concept necunoscut pentru cei mai mulţi dintre noi. În urmă cu cîţiva ani a apărut, însă, şi la noi în ţară, Medicina funcţională. „Este un domeniu care se află încă în stadiul de pionierat. Mulţi medici nu ştiu ce înseamnă medicina funcţională şi nu înţeleg că este vorba despre medicină preclinică şi nu despre medicină alternativă”, a declarat medicul specialist în medicina funcţională, dr. Ionica Ciortan, general manager al Institutului Spa Hera Body Care Constanţa. Medicina funcţională reprezintă varianta modernă a medicinei preventive. Mai exact, prin intermediul unor analize cum ar fi analiza minerală a firului de păr, analizele salivei şi a materiilor fecale, se poate depista dacă organismul respectivei persoane este perfect sănătos sau dacă există riscul unei îmbolnăviri. „Poate fi considerată medicina mileniului III. Medicina clasică tratează boala. Pe baza rezultatelor obţinute în urma analizelor, noi putem interveni înainte să apară modificările la nivel anatomic. Înainte ca o boală să îşi facă simţită prezenţa, apar tulburări funcţionale care pot fi observate doar la nivel de celulă”, a declarat prof. dr. Luigi Bergamelli, laureat în medicina funcţională şi membru al Institutului de Medicină Funcţională din SUA. Prof. dr. Luigi Bergamelli este cel care a implementat acest nou tip de medicină şi în Europa, în SUA medicina funcţională fiind aplicată cu succes de aproximativ 50 de ani.

Tratamente personalizate

În România, acest tip de medicină se practică numai în trei dintre centrele Hera Body Care (printre care şi cel de la Constanţa) din ţară, sub directa îndrumare a prof. Luigi Bergamelli. „În medicina tradiţională, orice semn de boală se caută a fi înlăturat, eliminat (antibiotice, antiinflamatorii etc.) nu se caută cauza, nu se caută ce anume i-a produs acea afecţiune. Medicina mileniului III merge la cauză şi investighează modul de viaţă al bolnavului, căutînd ceea ce a provocat afecţiunea respectivă. Prin alimentaţia corectă, suplimente şi stil de viaţă sănătos, noi dorim să dăm organismului o nouă informaţie genetică, nu doar să îi asigurăm energia de care are nevoie pentru a funcţiona”, a explicat prof. Luigi Bergamelli. Pentru fiecare pacient în parte, în funcţie de rezultatele analizelor, specialiştii prescriu un anumit regim şi anumite suplimente minerale. Potrivit dr. Ionica Ciortan, fiecare individ este unic, prin urmare şi fiecare tratament va fi personalizat, în funcţie de ce anume are nevoie respectiva persoană. „Nu poţi să iei suplimente fără să ştii ce anume îţi lipseşte şi ce ai de ajuns. Este posibil ca tu să ai o parte dintre mineralele cuprinse în suplimentul respectiv. Dacă iei în continuare, risti să supradozezi şi te îmbolnăveşti singur. De aceea, este foarte important să ştii ce anume îţi trebuie şi de aceea fiecare tratament este creat pentru fiecare individ în parte”, a precizat dr. Ionica Ciortan. Într-o eră în care viteza este totul, în care stresul este la fiecare pas şi alimentaţia corectă este inexistentă, specialiştii în medicina funcţională ne îndeamnă să fim mai atenţi cu noi înşine pentru a putea duce o viaţă lungă şi sănătoasă.