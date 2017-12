Medicina primară, falimentară!?

Medicii de familie sînt nemulţumiţi de nivelul fondurilor alocate asistenţei medicale primare şi solicită păstrarea cel puţin a aceleiaşi foi de buget din 2008 şi în anul în curs, pentru evitarea falimentării cabinetelor. Zilele trecute, vă informam că veniturile medicilor de familie se vor reduce simţitor, chiar pînă la jumătate, în lipsa Programului Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate. Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF) şi Patronatului Naţional al Medicilor de Familie din România (PNMF) susţin, într-un memoriu comun, că fondul alocat asistenţei medicale primare este diminuat cu 40,69% faţă de anul 2008, “reducerea fiind cea mai drastică, neegalată de niciun alt sector din sănătate sau de un alt capitol prevăzut în buget”. Medicii de familie susţin, în document, că proiectul de buget pentru 2009 prevede doar 5,4% pentru asistenţa medicală primară. “O finanţare a asistenţei medicale primare de 5,4% înseamnă colapsul bazei piramidei sistemului de sănătate. Mai mult, prevederile pentru 2010, 2011 nu dau şanse nici măcar norocoşilor care vor supravieţui în 2009”, se arată în memoriul semnat de reprezentanţii medicilor de familie. Aceştia subliniază importanţa acestui segment din medicină, arătînd că în cabinetele medicilor de familie se acordă minim 50.000.000 de consultaţii pe an, pentru pacienţi de toate vîrstele. Medicii de familie arată că toate cabinetele de medicină de familie sînt unităţi sanitare private şi că venitul cabinetului nu este similar salariului medicilor din sistemul bugetar, medicului titular revenindu-i doar o treime din veniturile cabinetului. “Un cabinet de medicină de familie cu o structură echilibrată de pacienţi şi care are înscrişi pe liste 1.500 de asiguraţi (media pe ţară) are un venit mediu, în 2008, de 6.000 lei din plata per capita şi un venit mediu de 1.000 lei din încasările per serviciu, la valorile punctelor corespunzătoare foii de buget din 2008. Pentru buna funcţionare a cabinetului sînt necesare cheltuieli în medie de 5.000 lei. Rezultă un venit brut de 2.000 lei, din care trebuie plătite cheltuielile de asigurări sociale, contribuţia la Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate şi impozitul pe venit. Rămîne un venit net lunar de 1.200 lei pentru anul 2008”, susţin medicii de familie. Aceştia solicită păstrarea cel puţin a aceleiaşi foi de buget din 2008 pentru medicina de familie şi în anul 2009, pentru continuarea funcţionării şi dezvoltării asistenţei medicale primare şi, respectiv, pentru prevenirea falimentării cabinetelor medicale cu mai puţin de 1.500 de asiguraţi înscrişi, “adică jumătate din cabinetele medicale din ţară, fapt care ar putea duce la blocarea sistemului sanitar”.

Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, crede că medicii de familie nu au văzut proiectul de buget şi de aceea au criticat fondurile alocate pentru 2009 şi i-a asigurat că va milita pentru un procent decent în cazul asistenţei primare şi îi va stimula prin dezvoltarea unor programe noi. “Eu nu cred că medicii de familie au văzut proiectul de buget, dar le promit că vom stimula munca medicilor de familie, implicîndu-i în programe noi”, a spus ministrul Sănătăţii. Pentru 2009, ministrul Sănătăţii ar vrea să dezvolte două programe naţionale de sănătate, respectiv unul de screening pentru cancerul de col uterin şi unul pentru bolile cardiovasculate, cele mai răspîndite maladii din România.