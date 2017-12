Medicina românească, producător gratuit pentru Europa!

Exodul medicilor din România a devenit deja un fenomen scăpat de sub control, cel puţin aşa demonstrează ultimele date statistice. Tot mai mulţi doctori pleacă din ţară fără să se mai uite înapoi. Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, susţine că salariul este doar unul dintre argumentele care determină ca migraţia să devină un adevărat exod. „Am ajuns în situaţia periculoasă ca, din 2007 şi până în prezent, să avem peste 9.000 de medici care au plecat, nu mă refer la cei care au solicitat adeverinţe pentru conformitate şi al căror număr este mai mare. Iar din rezidenţiat, pe piaţa muncii sunt aproape 7.000. Deja avem un deficit de medici. Pentru fiecare medic care a plecat, statul român a cheltuit 80 de milioane lei vechi, pe an, timp de şase ani, şi 210 milioane lei vechi pe an la rezidenţiat, iar rezidenţiatul este minim trei ani. Am produs pentru Europa şi nu am primit nimic în schimb”, a explicat preşedintele CMR. Problema este că nimeni nu reacţionează, chiar dacă CMR a tot tras semnale de alarmă încă din 2007. „Din nefericire, decidenţii nu au înţeles”, a subliniat prof. dr. Astărăstoae.

• STUDII SOCIOLOGICE • Şi pentru a vedea care sunt cauzele pentru care medicii părăsesc ţara în masă, reprezentanţii CMR au plătit trei studii sociologice. S-a constatat că pe primul loc nu este venitul obţinut, ci nerealizarea carierei profesionale, care ţine de faptul că o parte dintre medici nu-şi poate planifica evoluţia. „Prin schimbările dese legislative nu se mai ştie cum se va da rezidenţiatul, care sunt posturile şi unde sunt concursuri, blocarea posturilor, politizarea sistemului şi, nu în ultimul rând, mijloacele tehnice de care dispune un medic”, a spus preşedintele CMR. Explicaţiile şefului CMR au continuat. „Noi am dovedit că alocarea de resurse guvernamentale nu se face pe criterii stabilite. Nu se explică, de exemplu, că în regiunea Bucureşti - Ilfov, ca număr de aparate radiologice la un milion de locuitori din fonduri bugetare, nu private, 17,2., şi în regiunea de dezvoltare sud, deci aproape de Bucureşti, sunt 0,4 aparate radiologice la milionul de locuitori, de fapt este un singur aparat pentru o regiune care are două milioane şi ceva de locuitori. Un medic radiolog care nimereşte în acea zonă şi care nu are niciun aparat nu mai este competitiv”, susţine profesorul.

• BANI, NU - DENIGRARE, DA! • Al doilea motiv pentru care medicii părăsesc ţara este răsplata financiară, de-a dreptul jignitoare. „Când tai 35% din veniturile medicilor care nu sunt bugetari a fost iarăşi un îndemn de a pleca. Este iraţională o astfel de politică”, susţine reprezentantul CMR. Un al treilea motiv care îi determină pe medici să plece este, potrivit prof. univ. dr. Astărăstoae, poziţia socială în România. „Nicăieri nu sunt asemenea campanii de denigrare a medicilor. De altfel, Consiliul Europei are o rezoluţie cu privire la siguranţa pacientului în care se spune foarte clar să nu fie blamaţi medicii pentru că şi în medicină se poate greşi. Rezoluţia se încheie cu următorul îndemn „protejaţi pacientul şi asiguraţi siguranţa, despăgubiţi pacientul pentru prejudiciu şi nu blamaţi medicii””, a explicat preşedintele CMR.