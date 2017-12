Mediciniştii constănţeni, bursieri în Germania

Specialiştii germani sub îndrumarea cărora medicii constănţeni din cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean Universitar (SCJU) Constanţa au efectuat, timp de trei zile, operaţii pe cord în premieră, în Dobrogea, s-au întors în Constanţa. Directorul Centrului Cardiologic MediClin din Lahr/Baden, Germania, dr. Jurgen Ennker, însoţit de medicul şef al Clinicii de Anesteziologie din cadrul MediClin, prof. dr. Tejas Alexander s-au întâlnit, vineri, cu medicii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul SCJU şi au vizitat pacienţii operaţi în perioada 10 - 12 noiembrie. Unul dintre scopurile vizitei a fost de a pune bazele unei protocol de colaborare între clinica germană şi cea constănţeană. „Sperăm într-o colaborare mai strânsă cu medicii din Constanţa. După cum am mai spus şi cu ocazia vizitei anterioare, intenţionăm să schimbăm tradiţia trenului spre Bucureşti şi să aducem pacienţi din întreaga ţară la Constanţa”, a declarat prof. dr. Tejas Alexander. Cu ocazia întâlnirii de vineri, a fost semnat şi un acord privind acordarea de burse studenţilor de la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. „S-a semnat un acord potrivit căruia, în fiecare an, reprezentanţii clinicii germane vor acorda două burse (pentru început, pe parcurs se va ajunge la patru burse anual) în valoare de 120 de euro lunar”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină, prof. univ. dr. Petru Bordei.

• PRACTICĂ ÎN GERMANIA • Bursele vor fi acordate studenţilor din anii V şi VI. De asemenea, beneficiarii burselor îşi vor efectua practica de vară în Germania, cazarea, masa şi transportul fiind asigurate de reprezentanţii MediClin. Mai mult, pe parcursul practicii, studenţii vor primi 500 de euro pe lună. „Studenţii din anul VI vor face, la sfârşitul anului, două luni de practică în Germania, după care se întorc la Constanţa pentru a-şi susţine rezidenţiatul. După aceea, se întorc în Germania, unde, timp de doi ani, vor face medicina generală, stagiu obligatoriu. După finalizarea stagiului vor susţine examenul de specializare, pentru orice specializare doresc, nu sunt obligaţi să aleagă chirurgia cardiovasculară”, a adăugat prof. univ. dr. Petru Bordei. Singura condiţie pusă bursierilor este de a profesa, o anumită perioadă, în Germania. Potrivit decanului Facultăţii de Medicină, alegerea studenţilor bursieri din cadrul Facultăţii de Medicină din Constanţa reprezintă a recunoaştere a învăţământului medical constănţean şi a calităţii studenţilor. „În plus, orice student plecat rămâne român, ceea ce înseamnă un plus de imagine pentru ţara noastră”, a adăugat prof. univ. dr. Petru Bordei. Primii beneficiari ai burselor acordate de MediClin sunt studenţii Sebastian Vasilescu şi Bianca Şerban.