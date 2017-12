Medicul Conrad Murrey, încolţit de depoziţii ostile

Bărbatul care a sunat la 911 din casa lui Michael Jackson a depus mărturie, joi, în procesul doctorului Conrad Murray şi a declarat că medicul i-a spus să adune flacoanele de medicamente din jurul patului cântăreţului, înainte de a-i cere să apeleze numărul de urgenţe. Medicul cardiolog Murray este judecat pentru omor prin imprudenţă iar procurorii îl acuză că a încălcat principiile îngrijirii medicale din momentul în care a folosit o perfuzie pentru a-i administra megastarului anestezicul Propofol, timp de peste două luni, pentru a-l ajuta să doarmă în fiecare noapte.

Alberto Alvarez era responsabilul cu logistica în casa lui Michael Jackson. Acesta a arătat curţii cum a văzut un flacon gol de Propofol într-o perfuzie care atârna de un stativ şi era ataşată de piciorul cântăreţului. A mai spus că în momentul în care a intrat în dormitorul unde Conrad Murray încerca să-l resusciteze pe Michael Jackson, doctorul i-a cerut să-l ajute să pună flacoanele de medicamente în pungi. Acesta a mai descris cum cei doi copii mai mari ai lui Michael Jackson, Prince şi Paris, au venit către tatăl lor în timp ce aceasta încă se afla întins în pat, cu ochii şi gura deschise. După ce l-a ajutat pe Conrad Murray să bage flacoanele în pungi, acesta i-a cerut să sune la 911. Juraţii au putut asculta, înregistrarea apelului. Alvarez a spus că doctorul i-a făcut respiraţie gură la gură artistului şi a spus că face aşa ceva pentru prima dată. Le-a mai spus juraţilor că i s-a oferit o jumătate de milion de dolari pentru interviuri despre moartea lui Michael Jackson, dar le-a refuzat pe toate, în ciuda problemelor financiare pe care le are. Potrivit declaraţiilor lui Alberto Alvarez, medicul Murray a luat apoi flacoanele cu medicamente de pe noptieră. Medicul a arătat apoi spre o pungă care atârna pe suportul pentru perfuzii intravenoase, din apropierea patului. Acea pungă conţinea un flacon şi o substanţă albă, lăptoasă.

Procurorul David Walgren a identificat, în faţa tribunalului din Los Angeles, acel flacon ca fiind Propofol, anestezicul puternic pe care Michael Jackson îl folosea pe post de somnifer şi care i-a provocat moartea. Alberto Alvarez, care a părut de câteva ori extrem de emoţionat în timpul mărturiei sale. În timpul contrainterogatoriului, avocatul apărării, Ed Chernoff, a încercat să pună sub semnul întrebării felul în care Alberto Alvarez a descris evenimentele, declarându-se uimit de faptul că o gardă de corp a putut, într-un timp atât de scurt, să îi liniştească pe copii, să îi scoată din cameră, să recupereze Propofolul şi să telefoneze serviciilor de urgenţe. ”Sunt foarte eficient”, a răspus Alvarez, a cărui mărturie a ridicat numeroase semne de întrebare asupra competenţelor medicului Conrad Murray. Cardiologul părea că a efectuat masajul cardiac de resuscitare cu o singură mână, cealaltă fiind pe pat, în ciuda regulilor de bază ale acestei proceduri, ce trebuie efectuată cu ambele mâini, iar pacientul trebuie să se afle pe o suprafaţă dură.

Şi Kai Chase, bucătăreasa personală a starului, a urcat în boxa martorilor. Aceasta a detaliat meniul cântăreţului în ajunul morţii acestuia: suc de fructe la micul dejun, salată niçoise cu ton la prânz şi supă de fasole la cină şi a descris, la rândul său, panica medicului Conrad Murray în dimineaţa morţii starului. De pe scările care duc spre camera artistului, medicul Murray i-a spus, strigând: ”Mergeţi să căutaţi ajutoare, căutaţi echipa de securitate şi pe Prince!”. Kai Chase, care îl vedea pe fiul cel mare al cântăreţului jucându-se la celălalt capăt al coridorului, a mers până la el şi i-a spus că medicul Conrad Murray are nevoie de el. După câteva minute, atunci când Prince a coborât plângând şi paramedicii intrau în vilă, Kai Chase, menajerele şi copiii starului s-au adunat cu toţii la parter. ”Ne-am prins de mâini, am format un cerc şi am început să ne rugăm”. Vineri au depus mărturie cei doi pompieri care au fost trimişi la reşedinţa starului, de serviciile de urgenţe.