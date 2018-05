Medicul de familie, în prima linie a asistenţei medicale! Invitaţie la conferinţă

Conferința regională „Medicina de familie – prima linie în asistența medicală” a ajuns la cea de-a XIII-a ediție! În acest an, evenimentul, cu o tradiţie impresionantă, are loc între 11-13 octombrie 2018 şi este organizat de Societatea medicilor de medicină generală/ medicina familiei Brăila, care va aduce în dezbatere rolul important pe care medicina primară îl ocupă în cadrul unui sistem medical puternic. „În condițiile unei nevoi actuale de regândire a sistemului medical românesc, definit de spitale suprapopulate și cu un număr tot mai redus de specialiști care să îngrijească pacienții români, rediscutarea și recunoașterea rolului important pe care medicul de familie îl are în asistența medicală sunt extrem de necesare. Medicul de familie este cel care intră primul în contact cu pacientul, cel care are o viziune generală asupra stării de sănătate a acestuia și a familiei lui, având astfel uneltele necesare pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului său, fără a fi nevoie ca pacientul să ajungă la medicii din alte specialități, în spitale”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

Se va discuta despre temele de interes pentru practica medicală, de la noutăți privind tratamentul unor afecțiuni cu care pacientul se poate prezenta în cabinetul medicului de familie, până la informații ce țin de domeniul legislativ sau aspecte ce țin de statutul actual al medicului de familie, a cărui activitate este împărțită astăzi între pacient și foarte multă scriptologie. „Am fost neplăcut surprinsă să constat în cadrul numeroaselor întâlniri de specialitate organizate la finalul anului trecut în Brăila și în luna martie a acestui an la București, că există opinii din partea decidenților din domeniul sănătății legate de faptul că activitatea medicului de familie, într-o foarte mare pondere, constă în a oferi bilete de trimitere sau în a transcrie rețetele de pe scrisorile medicale, cu alte cuvinte că ponderea consultațiilor în activitatea noastră în cabinet este destul de mică. Și atunci, eforturile pentru a ne face cunoscută activitatea, de a încerca să demonstrăm importanța rolului pe care medicul de familie îl are în asistența medicală devin o necesitate”, a declarat dr. Viorica Naumov, Președintele Societății Medicilor de Medicină generală/Medicina Familiei Brăila.

Programul ediției din acest an a conferinței regionale „Medicina de familie – prima linie în asistența medicală” va aduce în atenție teme precum cardiologia, diabetul și bolile de nutriție, precum și teme ce țin de obstetrică și ginecologie, domenii ce fac parte din activitatea medicului de familie care trebuie să fie la curent cu noutățile ce țin de tratamentul acestor afecțiuni cu o incidență din ce în ce mai mare în rândul populației. „Asistăm astăzi la un fenomen de îmbătrânire a populației, ce aduce după sine o patologie specifică, medicul de familie fiind primul care intră în contact cu pacientul vârstic și cel care trebuie să depisteze la timp și să trateze aceste afecțiuni. Astfel, geriatria va fi una dintre temele centrale, și cu tradiție în același timp, abordate în cadrul evenimentului. Una dintre sesiuni va fi dedicată profesioniștilor care vor să susțină prezentări în plen, astfel organizatorii îi invită pe cei interesați să își înscrie rezumatele la adresa carmen.munteanu@houston.ro până pe 1 septembrie 2018”, potrivit sursei citate.

Organizată de Societatea medicilor de medicină generală/medicina familiei Brăila, conferința regională „Medicina de familie – prima linie în asistența medicală” este un eveniment creditat EMC. Managementul evenimentului va fi asigurat de compania de comunicare medicală Houston NPA. Înscrierile la eveniment sunt deschise, iar până pe 22 iunie 2018 taxele de participare sunt reduse. Detalii despre înscrieri și taxele de participare găsiți pe site-ul evenimentului http://medicidefamiliebraila.ro/ și pe www.houston.ro