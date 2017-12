Mediul academic din România, în clocot

Mediul academic din România clocoteşte după ce Ministerul Educaţiei a făcut publică ierarhizarea domeniilor de licenţă. Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de datele transmise de universităţile din România către Ministerul Educaţiei, domeniile de licenţă ale instituţiilor de învăţământ superior vor fi ierarhizate, lista urmând să fie publicată la începutul fiecărui an universitar. În funcţie de performanţe, programele de studii sunt plasate într-una din cele cinci categorii: A, B, C, D şi E, unde A reprezintă categoria celor mai performate programe, iar E categoria celor mai puţin performante. „Principalul criteriu după care se face această ierarhizare îl reprezintă cercetarea. Cu alte cuvinte, diferenţa dintre programele de studii o constituie numărul de articole publicate în revistele de specialitate de către catedra respectivă”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Victor Ciupină. La nivelul judeţului Constanţa, doar două programe sunt incluse în categoria A, ambele aparţinând Universităţii „Ovidius”: Administrarea Afacerilor (din cadrul Facultăţii de Ştiinţe economice) şi Medicina Dentară (din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară). În ceea ce priveşte programele de categorie B, lucrurile stau mai bine, aici fiind înregistrate 22 de programe de studii, aparţinând atât Universităţii „Ovidius”, cât şi Universităţii Maritime Constanţa (UMC) şi Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (ANMB) Constanţa. La categoria C se regăsesc 15 domenii de licenţă, în timp ce la D sunt incluse patru domenii. În ceea ce priveşte categoria E şi cea mai puţin performantă din punct de vedere al cercetării, aici sunt 19 programe de studii.

UNIVERSITATEA „OVIDIUS”, ÎN B Astfel, potrivit ierarhizării, Universitatea „Ovidius” a obţinut categoria B pentru domeniile: Informatică, Biologie, Medicină, Farmacie, Ştiinţe ale comunicării, Asistenţă socială, Ştiinţe politice, Finanţe, Relaţii economice internaţionale, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Educaţie Fizică şi Sport, Filologie, Istorie, Teologie, Studii culturale şi Arte vizuale. Tot din cadrul Universităţii „Ovidius”, domeniile Muzică, Artele spectacolului, Marketing, Contabilitate, Ştiinţe administrative, Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Ingineria forestieră, Inginerie civilă şi instalaţii, Fizică, Geografie, Inginerie chimică, Chimie şi Matematică au obţinut categoria C. Domeniile Universităţii „Ovidius” Ingineria industrială, Inginerie şi management şi Drept au obţinut categoria D. În ceea ce priveşte domeniile din categoria E ale instituţiei de învăţământ superior, acestea sunt: Ştiinţele mediului, Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi, Inginerie mecanică, Ingineria mediului, Inginerie electrică şi energetică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Sociologie şi Management. La nivelul UMC, programele de studii au obţinut următoarele categorii: Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi (B), Ingineria mediului (B), Inginerie şi management (B), Inginerie electrică şi energetică (C) şi Inginerie electronică şi telecomunicaţii (C). Şi ANMB se află în lista ierarhizărilor: Inginerie industrială (B), Inginerie şi management (C) şi Inginerie electrică şi energetică (B). La nivel naţional Universitatea „Ovidius” se află pe locul 16 în ţară, dintr-un total de aprope 110 instituţii de învăţământ superior.

REACŢII După cum era de aşteptat, ierarhizarea programelor a dat naştere la polemici în rândul mediului academic. În timp ce decanii facultăţilor ale căror programe au fost încadrate în categoriile A şi B se declară mulţumiţi în ceea ce priveşte modul în care a fost realizată aceasta, cei cu domenii în C, D şi E acuză anumite nereguli care ar fi putut avea loc în cadrul procesului de evaluare, despre care afirmă că nu reflectă realitatea. „Ierarhizarea nu reflectă realitatea, dar întregul colectiv profesoral va face tot ce îi stă în putere pentru ca, anul următor, să ne clasăm pe o poziţie mai înaltă”, a declarat decanul Facultăţii de Inginerie mecanică, industrială şi maritimă din cadrul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. ing. Remus Zăgan. La rândul său, decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Wladimir Boskoff, a declarat că este de acord cu realizarea unei ierarhizări a domeniilor de licenţă. „O astfel de ierarhizare este binevenită, iniţiativa fiind foarte bună, dar trebuie făcută de cineva din exteriorul mediului academic românesc. Este greu de crezut că un cadru didactic care predă la o universitate din România poate fi imparţial în ceea ce priveşte evaluarea programelor unei instituţii de învăţământ superior concurentă. Domeniul de licenţă Matematică nu este de C”, a declarat prof. univ. dr. Wladimir Boskoff. De cealaltă parte, decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, prof. univ. dr. Marian Cojoc, a declarat că obţinerea categoriei B pentru cele două domenii din cadrul facultăţii este realistă, poziţia ocupată fiind una onorantă, în condiţiile în care facultatea este una destul de tânără (aproape 25 de ani de activitate). Rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină, a declarat că profesorii universitari care predau în cadrul programelor din categoria E vor fi stimulaţi pentru a publica mai mult şi a creşte, astfel, categoria domeniului de licenţă.

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA”, CATEGORIA E Pe lista publicată de Ministerul Educaţiei de regăseşte şi Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa, cu următoarele domenii: Inginerie industrială (E), Drept (E), Ştiinţe administrative (E), Ştiinţe ale comunicării (E), Sociologie (E), Asistenţă socială (E), Finanţe (D), Cibernetică, statistică şi informatică economică (E), Contabilitate (E), Management (E) şi Psihologie (E). „Ierarhizarea programelor de studii, precum şi clasificarea universităţilor, amândouă evaluările fiind bazate pe cercetare, au fost realizate pentru ca Ministerul Educaţiei să vadă ce programe merită să primească bani de la bugetul de stat. Nicio universitate privată nu şi-a propus să facă cercetare. În urma evaluării calităţii actului didactic, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, universitatea noastră a fost clasificată ca având standarde superioare, prin urmare, ierarhizarea Ministerului Educaţiei demonstrează doar că nu facem cercetare”, a declarat rectorul Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari.