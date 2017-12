Mediul de afaceri, distrus de stat

ŞOC FISCAL. Anul 2010 se anunţă a fi unul dezastruos. Perspectivele economice ale mediului privat nu sunt nici pe departe unele bune, zeci de microîntreprinzători vor dispărea sau vor trimite acasă angajaţii pentru a supravieţui. Microîntreprinderile vor fi obligate să plă¬teas¬că, de la 1 ianuarie 2010, un impozit pe pro¬¬fit de 16%, fără să mai poată opta pentru un impozit de 3% din venit, după ce Parlamentul a respins, ieri, un amendament propus de deputatul Daniel Chiţoiu. „De la 1 ianuarie a dispărut regimul de taxare diferenţiat pentru microîntreprinderi, adică impozitarea cu 3% a veniturilor şi este introdus impozitul de 16% pe profit sau impozitul minim”, a declarat ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu.

MICROÎNTREPRINDERILE VOR DISPĂREA. Renunţarea la impozitul de 3% pe venitul microîntreprinderilor este încă o dovadă că bugetul pentru 2010 nu conţine nicio măsură care să sprijine mediul de afaceri şi înseamnă un alt pas spre desfiinţarea micilor afaceri, după aplicarea impozitului minim, susţin reprezentanţii patronatelor. „Ministerul Finanţelor nu a făcut nicio evaluare să vadă câte din cele 700.000-800.000 firme înregistrate în România sunt microîntreprinderi şi cât încasează prin aplicarea impozitului de 3%, bani pe care îi lua sigur. Aşa băgăm pe cheltuieli tot, iar cei care întreabă contabilul vor plăti zero lei la buget, iar cei care nu, vor plăti 16% pe profit, deci bugetul pierde astfel”, a declarat secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, Cristian Pârvan. Şi reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) dezaprobă această măsură, susţinând că impozitarea cu 16% nu este decât un pas în plus pentru defiinţarea microîntreprinderilor, după impozitul minim. „Vor fi afectate mai ales firmele care funcţionează cu cheltuieli reduse cum ar fi cele de consultanţă, din domeniul tehnic, arhitectură sau contabilitate”, a spus vicepreşedintele CNIPMMR, Florea Pârvu. În opinia sa, în urma acestei măsuri, pe de o parte, unele firme îşi vor ascunde profitul, dar vor fi şi întreprinzători care nu-şi vor permite să plătescă cota de 16% pe profit şi vor dispărea. În 2009, an în care a fost introdus impozitul minim, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a crescut de peste 11 ori, la 133.000. Până la sfârşitul anului trecut, microîntreprinderile au beneficiat de un regim special de impozitare, care le permitea să opteze între plata impozitului pe profit şi plata unui impozit pe venit, care a crescut progresiv în ultimii ani până la 3% din venituri. Fără prelungirea acestei prevederi şi pentru 2010, practic, noţiunea de microîntreprindere dispare din Codul Fiscal.