Medvedev, mulţumit de Cabinetul Putin

Instalarea lui Vladimir Putin la conducerea Guvernului rus a avut rezultate pozitive, iar activitatea Executivului a devenit mai substanţială, a declarat preşedintele Medvedev, într-un interviu acordat postului de televiziune ABC News. Întrebat despre repartizarea responsbilităţilor cu premierul, preşedintele rus a răspuns că el are compenteţe sale, iar Vladimir Putin pe ale lui. Liderul de la Kremlin a adăugat că Guvernul are un volum de muncă enorm şi se ocupă de economia ţării. “Am ocupat postul de prim-vicepremier timp de mai mulţi ani. Este o muncă enormă şi complexă, care nu are nimic de-a face cu prerogativele preşedintelui”, a subliniat Dmitri Medvedev. Întrebat în legătură cu anumite divergenţe între declaraţiile făcute, pe de o parte, de preşedinte, iar, pe de altă parte, de premier, şeful statului a propus o analiză a naturii relaţiilor între preşedintele Obama şi vicepreşedintele american, Joe Biden.

Potrivit declaraţiilor de avere publicate luni de Guvernul şi Preşedinţia rusă, preşedintele rus are un apartament mai spaţios decât premierul Vladimir Putin, dar ambii deţin maşini ruseşti şi au venituri similare. Vladimir Putin a câştigat 3,89 milioane de ruble (circa 99.000 de euro) în 2009, a anunţat Guvernul rus într-un comunicat, adăugând că acesta deţine un teren cu o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi, dreptul de uzufruct viager asupra unui apartament de 153,7 metri pătraţi şi un loc de parcare de 18 metri pătraţi. Fostul preşedinte rus posedă două autoturisme Volga fabricate în anii \'50, un autoturism cu tracţiune integrală Lada Niva şi o remorcă. Preşedintele rus Dmitri Medvedev a achiziţionat în 2009 o maşină de colecţie Pobeda (GAZ-20) fabricată în 1948. Potrivit declaraţiei de avere pe 2009 publicate luni de administraţia prezidenţială rusă, Dmitri Medvedev şi soţia sa deţin în Rusia un apartament de 367,8 metri pătraţi. De asemenea, preşedintele rus are 12 conturi în băncile din Rusia a căror valoare se ridică la 3.574.747,34 de ruble (90.887 de euro) şi a închiriat un teren de 4.700 de metri pătraţi.

Potrivit RIA Novosti, pe primul loc în clasamentului celor mai bogaţi membri ai Guvernului rus se află ministrul pentru Resurse Naturale şi Ecologie, Iuri Trutnev, după ce a acumulat 155 de milioane de ruble (3,94 de milioane de euro) în 2009. În 2008, acesta a câştigat circa 370 de milioane de ruble (9,4 milioane de euro), devansându-i pe toţi ceilalţi membri ai Executivului rus. Vicepremierul şi reprezentantul plenipotenţiar al preşedintelui rus în Caucazul de nord, Aleksandr Hloponin, se plasează pe a doua poziţie cu 68 de milioane de ruble (1,7 milioane de euro), urmat de ministrul Transporturilor, Igor Levitin, cu 21,6 milioane de ruble (549.000 de euro).