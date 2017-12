Meg Ryan debutează ca regizor

Actriţa americană Meg Ryan, una dintre vedetele incontestabile ale filmelor romantice de la Hollywood, îşi va face debutul ca regizor la o peliculă intitulată ”Into the Beautiful”. Scenariul filmului va urmări povestea revederii unor prieteni vechi. ”Cred că va fi debutul perfect în regie pentru Meg Ryan”, crede producătorul peliculei, Wendy Finerman. În vârstă de 49 de ani, Meg Ryan se numără printre cele mai populare actriţe americane ale ultimelor două decenii. A avut roluri în filme antologice, printre care ”The Doors”, ”When Harry Met Sally”, ”Sleepless in Seattle” şi ”You\'ve Got Mail” şi a fost de trei ori nominalizată la Globurile de Aur.