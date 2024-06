Megadeth cântă în România pe 10 iunie la Romexpo

Megadeth canta in Romania pe 10 iunie la Romexpo in aer liber in cadrul unui warm-up party Metalhead Meeting. Alaturi de Megadeth pe scena vor urca si Vendetta FM (Spania) si Stellvris (Cehia) in cadrul unui warmup party oficial al festivalul Metalhead Meeting.



Judas Priest (UK), Doro (De), Steel Panther (US), Skindred (Tara Galilor), Empire State Bastard (Scotia) Alestorm (UK), Kamelot (US), Moonspell (PT), Ne Obliviscaris (AU), Rotting Christ (GR), Ihsahn (NO), Tiamat (SWE), Jungle Rot (US) si Infected Rain (MD) vor canta la festivalul Metalhead Meeting care va avea loc intre 17 si 19 iulie la Romexpo in aer liber.



Megadetheste un nume ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu patru decenii de activitate, Megadeth a trecut testul timpului ajungand un pilon de referinta al scenei muzicale internationale, influentand generatii intregi de artisti.Formatia ce face parte din careul de asi al thrash metalului, Big Four, a lansat pana in prezent 16 materiale de studio care au fost prezente in topurile din intreaga lumea aducand formatiei atat discuri de platina cat si de aur in urma a peste 50 de milioane de exemplare vandute pe toate continentele.



Cel mai recent material, 'The Sick, the Dying... and the Dead!' a fost lansat pe 2 Septembrie 2022 ajungand in peste 30 de topuri din intreaga lume si marcand colaborari cu Steve Di Giorgio de la Testament si Death, cu Sammy Hagar si chiar cu Ice-T.Discul a fost scris dupa ce geniul creator din spatele Megathe, Dave Mustaine, a castigat lupta cu cancerul, declarand ca in prezent se simte mai plin de energia ca oricand, fapt ce se transpune si in muzica compusa pentru 'The Sick, the Dying... and the Dead!'.



Megadeth este si va ramane o formatie etalon, nu doar relevanta pentru scena metal internationala, ci pentru istora muzicii in general, iar carismaticul Dave Mustaine va continua sa influenteze prin muzica pe care o compune generatiile viitoare de artisti.

1. REGULI DE ACCES

Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 18:00 iar concertele incep de la ora 19:00. Dupa deschiderea portilor puteti sosi la orice ora doriti pentru a vedea trupele favorite. Evenimentul are loc in aer liber.

Avem si un Food Court atat in zona A cat si in zona B cu Food Trucks generos precum si baruri, publicul avand de ales atat pe partea de food cat si de bauturi dintr-o gama variata de optiuni. In perimetrul evenimentului va exista si o zona de merchandise. Bineinteles nu vor lipsi toaletele.

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- substante interzise cf. legii 143 / 2000

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

La Romexpo va fi prezent un medic care poate oferi Primul Ajutor in caz de nevoie.

2. PROGRAM

OPEN DOORS 18:00

Stellvris 19:00 - 19:30

Vendetta FM 20:00 - 20:30

MEGADETH 21:00 - ...

3. ACCESUL COPIILOR

- Copiii sub 10 ani au acces gratuit insotiti de un adult posesor de bilet valabil.

- Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe baza de bilet si doar daca acestia sunt insotiti de catre un adult posesor de bilet valid.

- Organizatorii nu recomanda prezenta la concert a copiilor fara casti de protectie! Zgomotul foarte puternic poate dauna auzului celor mici.

4. Categorii de bilete si bratari

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului de concert, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

Posesorii de bilete la categoriile Premium si Categoria A vor primi la acces bratari speciale ce le permit accesul in zona in care au bilete. Bratarile trebuie pastrate la mana, exact asa cum au fost puse, pe toata durata concertului. Bratarile nu sunt transmisibile si nu trebuie deteriorate pe intreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la Categoria B nu vor primi bratara la acces.

- Categoria Premium - Pe platforma la inaltime, fara loc, cu bar separat si acces separat. Fanii cu bilet Premium au acces in toate categoriile de bilete inclusiv in fata scenei in Categoria A. Toaleta VIP exclusiva disponibila. Fanii cu bilet Premium au acces in toate categoriile de bilete.

- Categoria A - in picioare, in fata scenei; posesorii de biletele la categoria A nu au acces la categoria Premium, dar au acces la categoria B

- Categoria B - in picioare in spatele categoriei A . Posesorii de bilete la categoria C nu au voie sa intre la nicio alta categorie.