Mega-înșelăciunea PNL

Marți am făcut o dezvăluire de senzație. Sub titlul ”PNL, marea scamatorie a sondajului”. Am aflat cine este executantul și, în același timp, beneficiarul mega-sondajului de opinie efectuat de PNL, la care ar fi fost intervievați pe teren nu mai puțin de 15.000 de persoane și care a fost plătit cu cea mai mare sumă din istoria României. NOVEL RESEARCH, o societate obscură, specializată în cercetări comerciale de piață, a obținut nu mai puțin de 300.000 de euro, jumate proveniți de la buget, cealaltă jumătate din contribuțiile membrilor acestui partid. Am aflat și am făcut publice câteva detalii absolut șocante despre această societate. Astăzi prezint noi detalii la fel de scandaloase.

NOVEL RESEARCH ocupă, chiar conform propriilor estimări, uneori poziția 45, alteori poziția 33 într-un top al firmelor care efectuează cercetări de piață în domeniul comercial. Deci și acolo consultantul la care a apelat PNL este obscur, cea mai mare performanță fiind aceea că, lucrând pentru Philip Morris ar fi constatat o reducere a comerțului ilicit de țigări cu 15%.

NOVEL RESEARCH nu are nicun fel de expertiză în domeniul sondajelor politice. Cu o singură excepție. În 2016, tot în beneficul PNL, a făcut un sondaj de opinie fără a exista precizări asupra metodelor folosite, în perioada 11-19 august, constatând că intențiile de vot pentru PSD se plasează la un procent de 37%, iar pentru PNL la un procent de 31%. A greșit doar cu... 10%. În fiecare caz în parte. În realitate, fără redistribuire, PSD a obținut 45,5%, iar PNL doar 20%. A greșit la dublu și în ceea ce privește evaluarea USR. Conform așa-zisului sondaj, USR urma să câștige 4%, dar, în realitate, rezultatele oficiale l-au plasat, fără redistribuiri, la 8,83%. Curat murdar, nene Iancule!

Ludovic Orban, președintele PNL a mințit opinia publică atunci când a afirmat că mega-sondajul de opinie plătit cu un mega-preț ar fi fost efectuat prin mijloace clasice. Respectiv prin intervievarea pe teren, cu chestionarele în mână, deci face to face, a 15.000 de cetățeni. În realitate, NOVEL RESEARCH nu are rețea de operatori în teritoriu. Până în prezent, cercetările, corecte sau eronate, ale acestei societăți, care numără doar nouă angajați, s-au efectuat prin focus-grupuri. Respectiv un grup mic de persoane, selectate în baza unor criterii prestabilite, și cărora li se pun întrebări despre partidele politice.

Prin prisma rezultatelor, avem de-a face cu o mega-înșelătorie. Difuzarea de către PNL în rândul membrilor și simpatizanților săi, în opinia publică în general, dar și către partidele politice, prezumtivi sponsori și parteneri externi a unor informații vădit eronate, prezentate drept concluzii ale unei cercetări științifice, reprezintă o mega-înșelătorie. Urmărind mai multe obiective. 1). Inducerea unei încrederi nejustificate în șansele PNL de a câștiga viitoarele alegeri și o neîncredere în rândul electoratelor celorlalte partide. 2). Crearea unor clasamente interne false, în baza unei pretinse cercetări de piață, care să permită pomovarea pe liste a unora, în detrimentul altora. 3). Păcălirea sponsorilor, pentru a atrage de la aceștia donații mai mari pentru campania electorală. 4). Înșelarea partenerilor externi asupra posibilităților reale ale PNL de a obține o victorie în următoarele alegeri.

Cât privește costurile propriu-zise, stituația este halucinantă. Suma dată de PNL, cea mai mare plată din istoria României a unui sondaj politic, este aproape egală cu întreaga cifră de afaceri a lui NOVEL RESEARCH în 2017. 1.380.000 lei față de 1.504.956 lei.

Și de această dată, ca și în 2016, PNL a informat opinia publică asupra faptului că a făcut un sondaj de opinie, că a estimat șansele partidelor politice, a dat chiar și procentele respective, dar fără a face niciun fel de precizări – și acum înțelegem de ce – asupra competențelor științifice ale societății, care a efectuat această cercetare de piață de o importanță vitală pentru întreaga strategice a partidului și fără a face prea multe precizări, cu excepția celor mincinoase – și acum înțelegem de ce – asupra metodelor utilizate pentru a se ajunge la asemenea rezultate. În curând le vom compara cu realitatea. Și dacă din nou se va constata că șefii PNL au produs o gravă dezinformare, și când experții financiari vor vedea cum au fost sifonați 300.000 de euro, și dacă nu care cumva la mijloc a fost o suveică, ce vom face? Vom bate din palme? Aplaudând viclenia PNL? Vom ridica nepăsători din umeri? Sau vom solicita anchete interne de partid, dar și anchete externe, pentru a afla cum de a fost posibilă o asemena manipulare a membrilor și simpatizanților PNL, a opiniei publice interne și externe și a mediului de afaceri? O manipulare pe sume de mari de bani, provenite de la bugetul statului și destinate dezvoltării democrației și, în mod egal, provenite de la membrii de bună credință ai Partidului Național Liberal.