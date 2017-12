Megan Fox, mai degrabă casnică decât mămică sexy

Actriţa americană Megan Fox nu s-a mai remarcat pe micul sau marele ecran, dar rămâne o femeie frumoasă, aşa că se bucură în continuare de popularitate şi atenţie. Recent cooptată la febra socializării pe reţele media, Megan Fox postează pe noul său cont de Instagram tot felul de fotografii în care nici măcar lipsa machiajului nu îi strică imaginea. Actriţa de 28 de ani a pozat pentru coperta din luna august a revistei „Cosmopolitan” şi a acceptat să vorbească despre secretele frumuseţii sale. „Definiţia mea a frumuseţii o reprezintă simplitatea, eleganţa şi senzualitatea. Idealul meu de frumuseţe este Ava Gardner”, a răspuns Megan Fox. „Cred că, atunci când o femeie este în armonie cu ea însăşi şi rămâne fidelă propriilor valori, va străluci în mod natural. Feminitatea nu depinde de ceea ce porţi sau cum arăţi. Este o atitudine”, a mai declarat actriţa.

Megan Fox a fost deseori comparată cu Angelina Jolie, spre marea ei dezamăgire. Oricât de mult i-ar displace lui Megan Fox asemănarea fizică, sunt şi ceva trăsături de caracter care le apropie pe cele două. Precum Angelina Jolie, Megan Fox a recunoscut că nu are prea multe prietene, dar nici nu se omoară cu socializarea cu bărbaţi. De fapt, are o singură bună prietenă, de profesie cosmeticiană, care, însă, nu are nimic de-a face cu mediul competitiv de la Hollywood. „Nu am excelat niciodată cu aptitudinile sociale, dar nici nu mă simt singură sau izolată. Am o singură foarte bună prietenă şi atât”, a declarat fosta vedetă a seriei „Transformers”. La rândul său, Angelina Jolie declara în 2012 că are puţine prietene şi că, atunci când are timp liber, pur şi simplu stă acasă.

Cele două actriţe şi mămici celebre se mai remarcă şi prin devotamentul pe care îl arată copiilor lor. În plus, Megan Fox afirmă că nici măcar nu se mai oboseşte să flirteze. Actriţa căsătorită cu Brian Austin Green, cu care are doi băieţi, Noah Shannon şi Bodhi Ransom Green, mai spune că, deşi tocmai a fost votată Cea mai sexy mamă de la Hollywood, acesta este un titlu cu care nu s-ar lăuda niciodată în public. Întrebată cum poate dovedi că fiii săi sunt cel mai important lucru din viaţa ei, actriţa nu a stat pe gânduri şi a povestit că de şase luni de zile nu a mai avut timp să îşi facă manichiura.