Megan Fox şi-a tatuat încă un citat celebru

Actriţa americană Megan Fox şi-a făcut un nou tatuaj, pe partea dreaptă a cutiei toracice, care reproduce un citat celebru, atribuit Angelei Monet: “Those who danced were thought to be insane by those who could not hear the music”, în traducere, Cei care dansau păreau a fi nebuni pentru cei care nu puteau auzi muzica. Frumoasa actriţă mai are tatuat un citat celebru, de această dată pe umărul drept. Este vorba despre un citat din “Regele Lear” de Shakespeare: ”We will all laugh at gilded butterflies”, în traducere, Noi toţi vom râde la fluturii aurii.

Dacă în privinţa tatuajelor Megan Fox are cu ce se mândri, în ceea ce priveşte cariera cinematografică, lucrurile nu stau chiar la fel de bine. Frumoasa actriţă a fost înlocuită cu modelul britanic Rosie Huntington-Whiteley pentru cel de-al treilea film din seria “Transformers”. Conform presei mondene, Megan Fox ar fi fost scoasă din film după ce a făcut nişte comentarii critice la adresa regizorului Michael Bay.