Megashow al „The Rasmus”, la Bucureşti

Trupa finlandeză „The Rasmus” a concertat, luni seară, într-un cunoscut club din capitală, prezentînd unui public de aprox. 700 de persoane piese de pe cel mai recent album, „Black Roses”. „Acest nou material combină mai multe sound-uri. De exemplu, single-ul Livin\' In A World Without You este atît electronic, cît şi rock”, a declarat Lauri Ylönen, vocalul trupei „The Rasmus” şi principalul compozitor. „În spatele pieselor sînt poveşti personale de-ale mele, multe amintiri... De fiecare dată cînd compun, prezint perioade din viaţa mea. Fiecare album este un fel de jurnal al The Rasmus. Cîntăm deja de 15 ani, avem şapte albume, deci fiecare doi ani reprezintă un capitol din istoria trupei, reflectat într-un material discografic”, a explicat Lauri.

Concertul pe care „The Rasmus” l-a prezentat în Hard Rock Cafe din Bucureşti a făcut parte din turneul de promovare a albumului „Black Roses”, cel de-al şaptelea material al trupei înfiinţate în 1994. „Avem un turneu foarte bun acum. Show-urile sînt foarte interactive, vorbim mult cu publicul între piese, uneori cîntăm chiar şi melodii locale. De asemenea, în fiecare seară, chemăm pe cineva din public să cînte alături de noi. Noi ne simţim bine pe scenă, ne distrăm. Uneori nu contează aşa mult dacă ai cîntat bine sau nu – energia e mai importantă, empatia cu publicul”, a mai spus Lauri.

Show-ul din România, care a început la 21.00, a fost deschis cu cel mai recent extras pe single al trupei, „Livin\' In A World Without You”, primit cu aplauze de cei sală. Din concert nu a lipsit nici piesa „In the Shadow”, al cărei videoclip a fost filmat în Bucureşti. Trupa „The Rasmus” nu s-au aflat la primul concert în România, prima dată concertînd la Festivalul Peninsula, în 2006, la Tîrgu Mureş, iar în 2007, a revenit la Bucureşti, pentru Festivalul „CokeLive”.