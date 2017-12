Mega-show oferit constănţenilor de Ioan Gyuri Pascu şi „The Blue Workers”

Actorul şi interpretul Ioan Gyuri Pascu, alături de trupa „The Blue Workers”, au susţinut un concert la Constanţa, vineri seară, în clubul „Phoenix”. Încă de la apariţia pe scenă, Gyuri a glumit cu publicul, stîrnind, nu de puţine ori, hohote de rîs şi aplauze furtunoase. Alături de cei patru muzicieni talentaţi ai trupei „The Blue Workers”, artistul a susţinut un concert de neuitat, demostrînd publicului că o voce de excepţie poate interpreta o multitudine de genuri muzicale, de la jazz, rock, pînă la muzică populară şi operă. Show-ul a fost interactiv, Gyuri dialogînd cu cei prezenţi, spunînd glume şi făcînd haz de numele unor melodii din repertoriul internaţional, „What a wonderful world”, devenind… „Ce viaţă minunantă”. „Cireaşa de pe tort” a recitalului a fost cunoscuta piesă „Te Voglio Bene”, interpretă de Gyuri şi de Cristi Iorga, bateristul de la „The Blue Workers”, melodie care a stîrnit un val de aplauze încă de la primele acorduri. Deşi au cîntat mai bine de două ore, artiştii au revenit pe scenă pentru un bis, publicul constănţean fiind extrem de entuziast. „Cred că deja ne-am împrietenit cu acest club, cu publicul de aici. Eu cred că publicul de aici ne primeşte ca la o petrecere de familie, nu-mi fac griji. Eu de copil mi-am spus că muzica este una singură şi am avut întotdeauna probleme cu închistarea într-un anumit gen muzical. Îmi place foarte mult să fiu prins de o anume barieră, şi dacă mai şi reuşesc uneori, este OK, dacă nu, îmi asum responsabilitatea”, a declarat Ioan Gyuri Pascu. La rîndul său, Teo Boar, unul dintre componenţii trupei „The Blue Workers”, a spus: „Ne simţim foarte bine aici, am mai fost şi cu trupa Pacifica, cu Leo Iorga, dar şi cu Ioan Gyuri Pascu, acum trei ani. Este un club deosebit, printre cele mai renumite din ţară. Publicul de aici este unul avizat, cunoscător, pentru că aici sînt mereu concerte cu trupe importante. Există, cred, clienţii casei, oameni care sînt cunoscători, de blues, de rock, folk. Aici nu vin oameni pe care nu-i interesează ceea ce se cîntă sau care nu au ce să facă seara”.

Născut pe 31 august 1961, la Agnita (judeţul Sibiu), Ioan Gyuri Pascu a început să studieze pianul din clasa a III-a. A demonstrat talent pentru actorie încă din copilărie, cînd imita cu succes voci renumite în acea perioadă, precum Dida Drăgan şi Aura Urziceanu. În vara anului 1982, în timp ce se afla la mare, Gyuri Pascu este descoperit de echipa Radio Vacanţa - Costineşti cîntînd noaptea, în Teatrul de vară. Trupa „The Blue Workers” s-a format în 1992, la ideea lui Gyuri Pascu şi a lui Vladi Cnejevici. Grupul este format din: Teo Boar (chitară, voce), Vladi Cnejevici (instrumente cu claviaturi, voce), Marian Mihăilescu (chitară bas) şi Cristi Iorga (tobe, voce).