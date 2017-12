Mega-show pe șapte scene! Concerte în premieră, la NEVERSEA

08:17:24 / 08 Iulie 2017

Soarele muncii

Mai Alexandra,mai Costy,voi nu vedeti ca topicul nu se refera la munca?Pai sub acest topic voi indemnati oamenii la munca?Sa stiti ca pe timpul comunistilor sugarii erau infasati compact peste maini si picioare ,spre ai deprinde cu privatiunea ,astfel incat in viitor sa nu simta nevoia de libertate.De aceea ,astazi pruncii numai sunt infasati ci,de mici sunt dusi la astfel de ,,activitati culturale''lasati in libertate sa alerge in patru labe,nevaccinati si prezentati ca pe niste talismane pe platourile TV.Festivalurile de acest gen,ca vectori ai ,,culturii de masa''este cultura din care este exclusa gandirea.Productia a astfel de ,,activitati culturale''nu-i invita pe cititori,ascultatori,si spectator sa reflecte asupra celor auzite ,citite sau vazute.Cat pentru oferta pe care o faceti voi,munca,nici atat.Asa ca ,tineri,baieti si fete,haideti la festival,sa-i aplaudam pe ,,renumitii''nemaipomenitii''enumerati in articol si sa consideram aceasta o forma de protest impotriva ipocriziei adultilor ,impotriva dublei lor existente.Asa ca ,Alexandra si Costy,soarele muncii nu rasare aici,deocamdata.