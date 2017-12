După ce a lansat albumul aniversar "Pentru prieteni", formaţia "Talisman" se pregăteşte pentru un mega-turneu în cele mai importante oraşe din Statele Unite ale Americii. În perioada 15 septembrie - 10 octombrie, băieţii de la "Talisman" vor susţine concerte pentru românii stabiliţi în SUA. Toţi fanii trupei şi iubitorii muzicii româneşti vor putea urmări o serie de show-uri spectaculoase în cadrul turneului intitulat "Taste of Romania Concert Tour". Printre oraşele în care Alin şi Tavi vor susţine recitaluri se numără Chicago, Cleveland, Las Vegas, Detroit, Atlanta. "Prima dată am fost în State, acum cinci ani, cînd am participat la < Ziua României la New York >. Apoi, acum trei ani, am fost invitaţi la Chicago, la un festival în aer liber, alături de românii stabiliţi acolo. Românii din Statele Unite ne-au tot văzut şi au inceput să îşi dorească tot mai mult să ne vadă acolo, în mijlocul lor. Astfel, am hotărît să mergem în acest mega-turneu, care durează aproape o lună şi să le aducem românilor plecaţi de acasă o parte din România", a mărturisit Alin Oprea, unul dintre cei doi componenţi ai trupei "Talisman".