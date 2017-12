Mel B a născut o fetiţă

Fosta componentă a trupei Spice Girls a devenit mămică pentru a doua oară. Mel B a adus pe lume şi de această dată o fetiţă, care a văzut lumina zilei ieri la Los Angeles. Micuţa se află în centrul unui scandal legat de paternitatea sa. Cîntăreaţa de culoare a avut o relaţie ce se arăta cît se poate de trainică cu Eddie Murphy, numai că acesta nu numai că neagă că ar fi tatăl copilului, dar a cerut chiar şi un test ADN. Ironia sorţii face ca fetiţa să se fi născut pe data de 3 aprilie, în aceeaşi zi cu Eddie Murphy. Copila este sănătoasă, iar celebra sa mamă nu a apucat să se gîndească serios la numele pe care îl va purta fiica, aşa că deocamdată chiar şi impresara lui Mel B a sugerat să i se spună, simplu, Baby Brown.

Eddie Murphy şi Melanie Brown au început să se întîlnească în iunie 2006, la doar două luni după ce actorul s-a despărţit, după şapte ani de mariaj, de Nicole, cu care are cinci copii. Actorul mai are doi copii, din relaţiile sale anterioare. În septembrie 2006, Eddie Murphy se declara "îndrăgostit nebuneşte" de fosta membră a trupei Spice Girls, dar fără intenţia de a-şi legaliza relaţia. Între timp, Eddie Murphy a cîştigat anul acesta un Glob de Aur, pentru rolul din "Dreamgirls", pentru care a fost nominalizat şi la Oscar, iar la ceremonii a fost însoţit de noua sa parteneră de viaţă, Tracey Edmonds.

Mel B a facut parte din Spice Girls, grupul feminin britanic care s-a format în 1994 şi a devenit cunoscut cu single-ul de debut "Wannabe". Printre melodiile celebre ale trupei se numără "Say You'll Be There", "Spice Up Your Life", "Mama" sau "Viva Forever". Spice Girls a vîndut peste 533 de milioane de albume în întreaga lume.

Cîntăreaţa mai are un copil, tot o fetiţă, Phoenix Chi, în vîrstă de opt ani, din mariajul cu Jimmy Gulzar.