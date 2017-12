Mel B, dată în judecată pentru agresiune

Mel B, fosta membră a grupului Spice Girls, a fost dată în judecată de un agent imobiliar american, care solicită plata unor daune de 1,5 milioane de dolari, susţinând că a fost bătut de cântăreaţă, care l-a confundat cu un paparazzo. Amado Aguirre a declarat că a fost atacat de Mel B, soţul acesteia, Stephen Belafonte şi de unul dintre angajaţii cuplului, iar în urma acestei agresiuni s-a ales cu o mână fracturată şi cu o serie de răni în zona spatelui şi a gâtului. Incidentul ar fi avut loc în decembrie 2009, când Amado Aguirre fotografia proprietatea din Los Angeles a cântăreţei, pentru a realiza un dosar de evaluare imobiliară. Agentul imobiliar susţine că cei trei agresori l-au confundat cu un paparazzo, au recurs iniţial la acţiuni de intimidare, iar apoi au apelat la agresiune fizică.

Mel B a primit din partea fostelor ei colege din grupul Spice Girls porecla Scary din cauza temperamentului ei coleric, coafurii stridente şi a ţinutelor animal print pe care preferă să le poarte. Mel B este considerată cea mai talentată dintre toate membrele trupei Spice Girls, fiind vocea dominantă a grupului. Cântăreaţa s-a mutat în 2003 la Los Angeles şi s-a căsătorit cu regizorul Stephen Belafonte în 2007, la Las Vegas. Cuplul locuieşte alături de cele două fiice ale cântăreţei - Phoenix Chi, în vârstă de 11 ani şi Angel, în vârstă de 3 ani -, ambele provenind din relaţii anterioare ale artistei britanice. În lunile următoare, familia cântăreţei va apărea într-un nou reality show intitulat The Mel B Project. Formaţia Spice Girls, creată în 1994, a cunoscut succesul după lansarea primului single, ”Wannabe”, în 1996, acesta situându-se pe primul loc în topurile muzicale din 30 de ţări. Astfel s-a născut un fenomen internaţional similar Beatlemaniei, Girl Power. În cinci ani de existenţă, trupa a vândut 55 de milioane de albume. Pe 31 mai 1998, în plin turneu, Geri Halliwell a anunţat că va părăsi trupa. Cele patru membre rămase - Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm - au lansat un al treilea album în 2000, ”Forever”, iar trupa s-a destrămat în februarie 2001. În 2007, cântăreţele s-au reunit pentru o scurtă perioadă de timp, pentru turneul Return of the Spice Girls, care s-a bucurat de un enorm succes.