Mel B revine în muzică după opt ani

Cântăreaţa britanică Mel B, fostă membră a grupului Spice Girls, a lansat un videoclip, după o pauză de opt ani. Fosta componentă a celebrei trupe britanice apare într-o ipostază inedită în noul ei single, intitulat „For Once In My Life”. Mel B a prezentat publicului doar o parte din videoclip, în care cântăreaţa apare sărutându-se cu ea însăşi. În încercarea de a reveni în forţă, Mel B, care în prezent este membru în juriul emisiunii „Americanii au talent”, îşi schimbă în mod constant imaginea în noul videoclip. Acesta este al treilea album de studio al cântăreţei şi primul lansat din 2005 încoace.

Mel B este considerată cea mai talentată dintre toate membrele trupei Spice Girls, fiind vocea dominantă a grupului. Cântăreaţa s-a mutat în 2003 la Los Angeles şi s-a căsătorit cu regizorul Stephen Belafonte, în 2007, în oraşul Las Vegas. Cântăreaţa britanică este mama a trei fete, ultima născută în septembrie 2011, din căsătoria cu Stephen Belafonte, Phoenix Chi, de 14 ani şi Angel Iris, de 5 ani, provenind din relaţii anterioare.