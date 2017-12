Mel C, însărcinată

Melanie Chisholm, fostă membră a trupei Spice Girls, a dezvăluit, recent, că este însărcinată cu primul său copil, artista declarînd că este încîntată de această veste. Mel C, în vîrstă de 34 de ani şi partenerul său, cu care are o relaţie de şase ani, Thomas Starr, au declarat că sînt încîntaţi de această veste.

Fostele colege din trupa Spice Girls se bucură pentru Mel C şi au spus că nu le desparte decît un telefon de împărtăşirea sfaturilor părinteşti. Lui Mel C i-a plăcut să stea în preajma copiilor lor în timpul turneului de revenire a trupei, potrivit unei surse din anturajul artistei. Recent, artista a declarat în cadrul unui interviu că se gîndeşte să devină mamă. Mel C este singura dintre fostele membre ale trupei Spice Girls care nu are încă un copil. Fostele sale colege, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown şi Emma Bunton, au în total şapte copii. Astfel, Posh Spice are trei băieţi - Brooklyn, Romeo şi Cruz -, Emma Bunton are un băiat care se numeşte Beau Lee Jones, Geri are o fetiţă pe nume Bluebell Madonna, iar Mel B are doi copii, Pheonix Chi şi Angel.

Trupa reunită Spice Girls s-a situat, recent, pe poziţia întîi în topul Forbes al grupurilor cu cele mai mari încasări din concerte în perioada aprilie 2007 - aprilie 2008, după ce a obţinut 16,5 milioane de lire sterline dintr-o serie de 17 spectacole susţinute la Londra. Turneul de adio al trupei Spice Girls a debutat pe 2 decembrie 2007, la Vancouver şi s-a încheiat pe 2 februarie 2008, în Toronto.