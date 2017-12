Mel Gibson a regizat un videoclip pentru iubita sa

Celebrul actor şi regizor, recompensat cu două premii Oscar, a realizat un videoclip muzical pentru piesa „Say My Name”, al iubitei sale însărcinate, Oksana Grigorieva. Tot Mel Gibson a ajutat-o pe iubita sa, în vîrstă de 39 de ani, să scrie cîntecul, primul extras de pe albumul intitulat „Beautiful Heartache”, care va fi lansat de casa lui de producţie, Icon Records. Cuplul, care aşteaptă primul lor copil la sfîrşitul acestui an, a filmat videoclipul într-o singură zi, în Mexico City. Videoclipul prezintă un pianist aşezat în faţa unui pian Steinbeck, într-o sală de concerte goală. Spre deosebire de cele mai recente filme regizate de Mel Gibso, „\"Apocalypto” sau „The Passion of the Christ / Patimile lui Hristos”, cineastul are o abordare mai delicată în acest videoclip, filmat alb-negru. Criticii sînt de părere că piesa, care are acelaşi titlu ca şi hitul din 2000 al trupei Destiny\'s Child, nu este mai mult decît ce poţi asculta într-un bar de hotel cu pretenţii.

Mel Gibson a confirmat recent că iubita sa, Oksana Grigorieva, este însărcinată. Cei doi au avut prima apariţie în public la sfîrşitul lunii aprilie, la două săptămîni după ce Robyn, soţia în vîrstă de 53 de ani a actorului, a depus actele pentru divorţ, după un mariaj de 28 de ani cu cineastul australian.