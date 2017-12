Mel Gibson cere ordin de restricţie împotriva fostei iubite

Actorul şi regizorul Mel Gibson, în vârstă de 54 de ani, ar fi depus, joi, o cerere la Curtea Superioară de Justiţie din Los Angeles, pentru un ordin de restricţie împotriva fostei sale iubite, Oksana Grigorieva, de 40 de ani. În plângere, Mel Gibson figurează ca reclamant, iar Oksana Grigorieva ca acuzată. Cei doi s-au despărţit în luna aprilie a acestui an, aparent de comun acord. Ulterior, Oksana Grigorieva a declarat presei că relaţia sa cu actorul ar fi început în urmă cu trei ani, nu doar cu un an. Altfel spus, cântăreaţa susţine că Mel Gibson era încă însurat cu Robyn, cu care are şapte copii. Mel şi Robyn au divorţat după o căsnicie de aproape 30 de ani, când Oksana Grigorieva a anunţat că este însărcinată. În octombrie 2009, Oksana Gregorieva a născut-o pe Lucia. Aceasta mai are un băiat, în vârstă de 13 ani, cu actorul Timothy Dalton.