Mel Gibson s-a lăsat de alcool şi tutun

Actorul şi regizorul australian Mel Gibson a declarat că se împlinesc patru ani de când nu mai bea alcool şi că a reuşit să se lase şi de fumat. “Renunţarea la alcool este un lucru grozav. În curând se împlinesc patru ani de când nu mai beau. Nu-i rău deloc”, a declarat cineastul. Mel Gibson a mărturisit că se simte şi mai bine pentru că a reuşit chiar să renunţe şi la fumat. “În primele trei zile eşti ca un criminal care se plimbă cu un topor în mână. În a patra zi sunt şanse mari să ciomăgeşti pe cineva. În a cincea zi? Atunci eşti OK... Însă este cu adevărat foarte dificil”, afirmă acesta. Deşi nu i-a fost deloc uşor să renunţe la fumat, au existat şi câteva beneficii, pentru că a pierdut 2,5 kilograme. În plus, Mel Gibson susţine că simte că organismul lui se oxigenează mult mai bine: “Acum poţi să respiri. Poţi să respiri până la capăt. Puţine persoane respiră până la capăt. Aproape nimeni. Aproape nimeni nu îşi umple plămânii cu aer curat, deoarece oamenii au uitat cum este să respiri până la capăt”.

Mel Gibson se află în această perioadă în plin turneu de promovare al celui mai recent film al său, intitulat “Edge of Darkness / Scăpat de sub control”, în care joacă alături de actorul britanic Ray Winstone. Actorul, al cărui film va fi lansat la sfârşitul lunii ianuarie, a vorbit cu această ocazie şi despre fetiţa lui Lucia, născută în octombrie 2009: “E frumoasă ca un înger”. Acesta consideră ca Lucia, cel de-al optulea copil al său, a moştenit frumuseţea de la mama ei, cântăreaţa ucraineană Oksana Grigorieva: Mel Gibson a recunoscut că deocamdată nu există planuri referitoare la o viitoare căsătorie cu iubita sa. „Ar fi o soţie minunată pentru oricine, dar pentru moment este mamă”, a comentat actorul. Oare Oksana ce părere are despre declaraţia lui?