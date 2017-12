Mel Gibson şi Prince, printre invitaţii lui Jay Leno

Prezentatorul american de televiziune va avea o serie de invitaţi de marcă, precum Mel Gibson şi Prince, în timpul ultimei săptămîni în care prezintă emisiunea The Tonight Show, pe care a prezentat-o neîntrerupt timp de 17 ani. În cadrul ultimei săptămîni de difuzare vor fi prezente o serie de celebrităţi, printre care se numără muzicienii Lyle Lovett şi Dwight Yoakam, care vor sărbători a 25-a lor prezenţă în emisiunea ce va fi transmisă de luni, 25 mai, pînă vineri, 29 mai. În seara de luni, 25 mai, invitaţii vor fi actorul Mel Gibson şi muzicianul Lyle Lovett. Arnold Schwarzenegger, guvernatorul statului California şi muzicianul Dwight Yoakam vor fi prezenţi pe platourile emisiunii în seara de 26 mai. Actriţa Wanda Sykes şi cîntăreaţa Sarah McLachlan vor fi invitatele serii de miercuri, iar pe 28 mai, în studioul lui Jay Leno se vor afla actorul Billy Crystal, primul invitat al emisiunii şi celebrul cîntăreţ Prince. Invitaţii pentru episodul final, difuzat vineri, 29 mai, vor fi anunţaţi pe 14 mai.

Conan O\'Brian va prelua funcţia de prezentator al emisiunii din 1 iunie. Din toamnă, Jay Leno va prezenta propria lui emisiune, un nou show nocturn, difuzat de luni pînă vineri, începînd cu ora locală 22.00. Noua emisiune a lui Jay Leno, care are titlul provizoriu The Jay Leno Show, va păstra majoritatea elementelor care au făcut din The Tonight Show cel mai urmărit program nocturn din SUA, timp de aproape 15 ani.