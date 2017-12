Mel Gibson susţine că Oksana Grigorieva suferă de tricotilomanie

Actorul australian Mel Gibson a declarat că fosta lui iubită, Oksana Grigorieva, suferă de tricotilomanie, o tulburare de comportament compulsivă, caracterizată prin dorinţa patologică a pacientului de a-şi smulge firele de păr de pe corp. Implicat cu fosta lui iubită într-o aprigă luptă în justiţie pentru obţinerea custodiei asupra fetiţei lor, Lucia, cineastul australian a declarat că această tulburare compulsivă este motivul pentru Oksana Grigorieva a prezentat presei, la începutul anului, câteva fotografii care o înfăţişează cu vânătăi şi zgârieturi, insistând asupra faptului că nu este vinovat de prezenţa acestor semne pe faţa fostei sale partenere. În opinia sa, Oksana Grigorieva a făcut acest lucru pentru a câştiga simpatia publicului. Oksana Grigorieva a declarat, însă, că Mel Gibson a agresat-o la un moment dat, când o ţinea pe fiica lor în braţe, iar vânătăile de pe faţa ei, ca şi absenţa unui dinte, dovedesc această agresiune. Site-ul TMZ.com a obţinut o declaraţie din partea lui Mady Shany, cosmeticiana Oksanei Grigorieva, în care se precizează că aceasta avea zgârieturi şi vânătăi în jurul ochilor şi pe frunte în ziua în care a venit la salonul ei, în luna ianuarie, pentru un tratament facial, şi i-a spus că Mel Gibson a lovit-o cu pumnul şi a aruncat-o pe pat, deşi ea o ţinea pe fiica lor în braţe. Acelaşi site a obţinut însă şi o declaraţie a lui Mel Gibson, în care acesta susţine că Oksana este instabilă din punct de vedere emoţional şi suferă de tricotilomanie, o tulburare de comportament compulsivă caracterizată prin dorinţa repetată de a-şi smulge firele de păr de pe cap, din sprâncene, gene şi din alte zone ale corpului. “În timpul relaţiei noastre, Oksana avea de multe ori zgârieturi şi locuri golaşe pe craniu, de o parte şi de alta a craniului, din cauza acestei maladii (se pare că în prezent ea vrea să mă învinovăţească pe mine de acele zgârieturi)”, a adăugat actorul australian.

Mel Gibson şi Oksana Grigorieva s-au despărţit, conform presei, în aprilie, la cinci luni de la naşterea fiicei lor, Lucia. La sfârşitul lunii iunie, Grigorieva ar fi obţinut un ordin de restricţie împotriva lui Gibson, susţinând că acesta ar fi lovit-o peste faţă şi i-ar fi scos doi dinţi în timpul unei altercaţii, în ianuarie. Gibson a solicitat, la rândul lui, în instanţă, ca fostei sale iubite să nu i se permită să vorbească în public despre caz şi despre înţelegerea la care au ajuns privind custodia fiicei lor, posibilităţile de vizitare şi susţinerea materială a copilului. După despărţirea celor doi, cântăreaţa a declarat că relaţia ei cu Mel Gibson a început în urmă cu trei ani şi nu cu un an în urmă, aşa cum s-a afirmat în presă. Acest lucru înseamnă că legătura celor doi a început într-o perioadă în care Mel Gibson era căsătorit cu Robyn, fosta lui soţie, cu care are şapte copii. Mariajul soţilor Gibson, care a durat 29 de ani, s-a încheiat în aprilie 2009, în momentul în care Oksana Grigorieva a anunţat că este însărcinată. Oksana Grigorieva mai are un fiu, Alexander, în vârstă de 13 ani, cu actorul Timothy Dalton, fostul interpret al agentului James Bond. Grigorieva, pianistă şi fost model, şi-a lansat albumul de debut, un material pop, în august 2009. Mel Gibson este catolic practicant, a fost crescut în Australia şi în anii \'90 a fost unul dintre cei mai populari şi mai bine plătiţi actori din lume.