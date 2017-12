Melanie Griffith divorţează de Antonio Banderas, după 18 ani de căsnicie

Actriţa americană Melanie Griffith a depus vineri actele oficiale prin care solicită divorţul de soţul ei, actorul spaniol Antonio Banderas, invocând motivul diferenţelor ireconciliabile şi punând astfel capăt unei căsnicii care a durat 18 ani, informează Reuters. Documentele au fost depuse la Tribunalul Superior din Los Angeles. Melanie Griffith, în vârstă de 56 de ani, şi Antonio Banderas, în vârstă de 53 de ani, s-au căsătorit în 1996, după ce s-au îndrăgostit în timpul filmărilor de la comedia romantică "Two Much" (1995). Cei doi actori au împreună o fiică, Stella Banderas, în vârstă de 17 ani. "Am decis de comun acord să punem capăt căsătoriei noastre de aproape 20 de ani într-o manieră iubitoare şi prietenească, onorând şi respectând persoanele noastre, familia noastră, prietenii noştri şi toată această perioadă frumoasă pe care am petrecut-o împreună", au declarat Melanie Griffith şi Antonio Banderas într-un comunicat de presă comun. Actriţa americană a solicitat custodia fiicei cuplului, care va împlini vârsta de 18 ani în luna septembrie, acceptând însă ca Antonio Banderas să îşi viziteze fiica de câte ori doreşte. Melanie Griffith, care a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru rolul interpretat în 1988 în comedia romantică "O femeie face carieră/ Working Girl", a solicitat de asemenea pensie alimentară. Aceasta a fost cea de-a patra căsătorie pentru Melanie Griffith şi cea de-a doua pentru Antonio Banderas. Melanie Griffith a fost căsătorită cu actorul Don Johnson de două ori, din ianuarie până în iulie 1976 şi din iunie 1989 până în 1996, şi cu actorul Steven Bauer, din 1982 până în 1987, iar Antonio Banderas a fost căsătorit cu actriţa spaniolă Ana Leza din 1987 până în 1996. Actriţa are şi un fiu din căsătoria cu Steven Bauer, Alexander, care s-a născut pe 22 august 1985.