Melanie Griffith şi-a depăşit dependenţa de pastile

Actorul Antonio Bandesras este de părere că dependenţa de droguri a soţiei sale, actriţa Melanie Griffith, a făcut ca ea să fie marginalizată la Hollywood. Actriţa, în vârstă de 53 de ani, a devenit dependentă de medicamente analgezice, ceea ce a obligat-o să ia o pauză în cariera asa. După ce a făcut un tratament de dezintoxicare, Antonio Banderas afirmă că soţia sa nu a mai consumat niciun fel de medicamente, menţionând totuşi că lupta acesteia cu drogurile a avut un impact negativ asupra carierei sale şi asupra releţiei lor de cuplu. “Noi am avut probleme şi ea a avut probleme pe care trebuia să le rezolve. A făcut asta şi acum lucrează iar eu sunt foarte fericit. Acum este în armonie cu ea însăşi, înţelege că are 53 de ani şi nu mai e o tânără foarte sexy, dar se simte bine aşa”, a declarat Antonio Banderas. “A fost dependentă de pastile. Asta era problema, dar a trecut total peste acest lucru. În ultimii trei ani a fost lucidă şi se simte minunat. A trebuit să rezolvăm problema şi din punct de vedere profesional. Eu am vorbit despre viaţa noastră personală, dar din punct de vedere profesional acesta este motivul din cauza căruia a dispărut. La Hollywood această problemă înseamnă ostracizare”, a spus actorul spaniol.

Antonio Banderas s-a declarat mulţumit că Melanie Griffith lucrează din nou şi consideră că este o actriţă foarte talentată. “Melanie este cea mai nepăsătoare persoană din mediul artistic atunci când vine vorba despre ce se spune despre ea. Este o persoană autentică. Ea este mult mai bună decât mine, ca actriţă. Are ceva care este foarte dificil de obţinut, ceva cu care te naşti sau nu”, este convins Antonio Banderas.

Melanie Griffith a fost recompensată cu Globul de Aur şi nominalizată la Oscar pentru rolul din “Working Girl / O femeie face carieră”, peliculă în care a jucat alături de Harrison Ford. Melanie Griffith şi Antonio Banderas sunt căsătoriţi din 1996 şi au împreună o fiică, Stella del Carmen.