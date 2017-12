Meleșcanu se visează candidat la prezidențiale

Directorul Serviciului de Informații Externe (SIE), Teodor Meleșcanu, s-a întâlnit, ieri, cu membrii Comisiei parlamentare SIE pentru a discuta despre situația bugetului instituției și modul în care Serviciul respectă priorităţile din planul naţional de informaţii. La finalul ședinței, jurnaliștii i-au amintit că, la un moment dat, numele său apărea ca posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din toamnă. Probabil că Meleșcanu a cochetat cu ideea în perioada asta, căci el le-a spus ziariștilor că, dacă va fi solicitat pentru a candida la Președinție, va examina o astfel de propunere: ”Am spus acum trei luni şi ceea ce am spus rămâne valabil. În cazul în care voi fi solicitat (pentru a candida - n.r.), voi examina o asemenea propunere şi voi adopta o decizie”. Întrebat dacă are vreo preferinţă în privinţa formaţiunii politice care ar putea să-i propună să candideze la Preşedinţie, Meleşcanu a spus: ”Nu am nicio preferinţă, însă, în mod firesc, o asemenea propunere trebuie să vină din partea colegilor mei, de unde sunt suspendat din partid, respectiv PNL”. Numirea unui candidat pentru prezidențiale reprezintă un subiect important pentru întreaga clasă politică, ce analizează și cântărește bine toate propunerile. Partidele de dreapta vor, la nivel teoretic cel puțin, să susțină un singur candidat, dar faptic nu au mișcat niciun deget pentru a se așeza la masa tratativelor. PDL și PDL sunt prea ocupate se cupleze într-un soi de struțocămilă ca să reușească să adune mai multe procente la alegeri, iar interesele celor două partide sunt mult prea mari. Nu credem că Meleșcanu are vreo șansă să fie desemnat de PNL drept candidat la prezidențiale, atât timp cât schița creionată de liberali pentru viitorul pretendent la funcția de președinte indică o cu totul altă persoană.