Meleşcanu atrage atenţia că PNL nu va ceda niciun fotoliu de parlamentar în favoarea PD

Vicepreşedintele PNL Teodor Meleşcanu a declarat, vineri, că partidul din care face parte nu are de gînd să cedeze în favoarea PD niciun fotoliu de parlamentar din cele vacantate şi care revin Alianţei DA. Singura concesie pe care liberalii sînt dispuşi să o facă este un schimb de circumscripţie pentru ca democraţii să aibă reprezentant în judeţele în care nu au niciun parlamentar. Meleşcanu a amintit că, potrivit Protocolului Alianţei DA, PD şi PNL au candidat pe liste comune la Senat şi Camera Deputaţilor: \"Cînd colegii de la PD au ieşit de la guvernare, noi ne-am înţeles ca, indiferent de cum evoluează situaţia, să fim de acord, în cazul în care se vacantează un post de deputat sau senator, indiferent de cine urmează, că-i de la PD sau PNL, să fim de acord ca postul respectiv să fie ocupat. Aşa cum se ştie, este nevoie de semnătura ambilor co-preşedinţi. Pînă acum, sistemul n-a funcţionat, spunîndu-se că de la noi intră mai mulţi, de la ei mai puţini, şi aşa este, dar dacă am stabilit o regulă trebuie să ne ţinem de ea\". Liderul PNL a adăugat că în cazul în care \"există un interes deosebit, sîntem gata la flexibilitate şi putem negocia de la unu la unu. Dacă ţin neapărat să obţină un post într-un judeţ în care nu sînt reprezentaţi, sîntem gata să manifestăm înţelegere, luînd noi, pentru a menţine echilibrul, în altă parte\".

De asemenea, din calitatea sa de ministru, Meleşcanu a declarat că, în opinia sa, bugetul Ministerului Apărării Naţionale nu poate fi, în 2008, sub 2% din PIB întrucît Armata are nevoie de modernizări, iar România este situată într-o zonă de risc. În opinia lui, bugetul Apărării are două limite: una este să asigure funcţionarea sistemului şi să acopere cheltuielile necesare de modernizare, inclusiv cele pentru diverse teatre de operaţii, dar, în al doilea rînd, are şi un aspect psihologic. Meleşcanu a ţinut să se delimiteze de o opinie mai veche a şefului statului care spune că armata are şi un rol ofensiv: \"Armata nu are rolul de a intimida pe nimeni. Mă deosebesc aici de preşedintele Băsescu. Armata are un singur rol: de a-i asigura pe cetăţeni şi de a le da încredere că sînt la adăpost de orice lucru care le poate pune în pericol viaţa şi integritatea, siguranţa naţională şi toate celelalte lucruri. Rolul Armatei este de a da încredere şi pentru asta mă lupt şi eu şi colegii mei din Guvern ca armata să dispună de fondurile necesare pentru a le da oamenilor siguranţa că este un organism capabil să asigure ordinea publică şi siguranţa naţională\". Din cauza incertitudinilor legate de bugetul pe 2008, ministrul a arătat că nu le poate promite pensionarilor din sistem nimic legat de o eventuală creştere a pensiilor. De asemenea, Meleşcanu a mai precizat că Armata română va continua să fie prezentă în teatrele de operaţii în care va fi solicitată de aliaţi, numărul militarilor disponibili în 2008 fiind cu 450 mai mare comparativ cu acest an. Ministrul Apărării a declarat că totalul cheltuielilor pentru misiunile armatei din străinătate este de aprox. 450 de milioane de dolari, dar acestea nu reprezintă costurile reale, ci doar cele legate de deplasare în teatru.