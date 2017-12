Meleşcanu bombardează submarinul Delfinul cu noi promisiuni

De mai bine de 12 ani, în Dana Militară a Portului Constanţa zace nefolosit submarinul “Delfinul”. Ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, promitea anul trecut, de Ziua Marinei, că, pînă în decembrie 2007, se va reuşi reabilitarea submarinului, pentru că minimum trei companii străine sînt interesate să îşi prezinte ofertele pentru repararea acestuia. “Trei companii din Grecia, Polonia şi Germania s-au arătat interesate de reabilitarea submarinului. Deocamdată, ne aflăm în stadiul de evaluare a acestor companii pentru a vedea pe care o vom alege. Noi am făcut o estimare de ansamblu a costurilor pe care le implică această operaţiune şi am ajuns la concluzia că este vorba de o sumă cuprinsă între 250.000 şi 400.000 de lei”, declara, anul trecut, în august, Meleşcanu, care promitea să repare submarinul Delfinul şi să-i cumpere baterii noi. Anul a trecut, iar, vineri, submarinul a întîmpinat Ziua Marinei nereparat şi fără acumulatori, ruginind tot în Dana Militară a Portului Constanţa. Şi ce aflăm de la ministrul Meleşcanu? Aceleaşi promisiuni făcute în urmă cu un an, doar că termenul de începere a reparaţiilor este altul - începutul lui 2009. Şi, după ce a reluat povestea statelor ofertante interesate în reabilitarea submarinului, Meleşcanu a început să se îndoiască el însuşi de noile termene avansate: \"Problema este un pic mai complicată deoarece submarinul are nevoie de baterii noi, care nu ţin decît 2-3 ani, dar şi de un examen tehnic, care să ne dea siguranţă că va putea fi folosit în condiţii de siguranţă. Acest examen tehnic durează un an sau doi\".

Delfinul a fost achiziţionat de la ruşi în urmă cu 21 de ani şi nu mai este funcţional din 1996. Marina militară a Forţelor Navale a Federaţiei Ruse are în dotare mai multe submarine din clasa KILO, active, de tipul Delfinului nostru. După 1990, ruşii au găsit o metodă ingenioasă de a achiziţiona acumulatori pentru submarinele militare. Autorităţile au încheiat un contract cu o companie civilă prin care se obligau să vîndă, în afara Federaţiei, diamantele extrase de compania respectivă, urmînd ca sumele obţinute să fie folosite pentru dotarea submersibilelor. Banii contractaţi de armata rusă urmează să fie restituiţi eşalonat, în timp companiei civile.